淡馬錫信錯「薯條哥」　廿億投資Total Loss

新加坡政府旗下主權基金淡馬錫(Temasek)周四(17日)發表聲明，指無論加密貨幣交易所FTX申請破產保護的結果如何，都會註銷其在FTX的2.75億美元(約21.5億港元)投資，並承認信錯FTX創辦人，人稱「薯條哥」的Sam Bankman-Fried(SBF)。

外媒報道，淡馬錫在聲明中指出，公司在2021年10月至2022年1月的兩輪融資中，合共向FTX International及FTX US投資2.75億美元。截至2022年3月31日，淡馬錫對FTX的投資成本佔其投資組合淨值約0.09%。

淡馬錫否認投資FTX等於投資加密貨幣，強調公司無直接持有加密貨幣。並指公司從2021年2月至10月，花了大約8個月的時間審查了FTX的審計財務報表，顯示FTX是盈利的。然而，盡職審查未能消除所有風險，並承認信錯SBF，單憑雙方的互動及交流，產生對SBF行為、判斷及領導能力的信念似乎是錯誤的。

據報，在淡馬錫宣布註銷在FTX全部投資前，紅杉資本已註銷其在FTX交易所押注的2.14億美元投資。