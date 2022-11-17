積金局優化強積金計劃基金審批標準指引

積金局公布今年最新優化強積金計劃基金審批標準指引，行政總監鄭恩賜表示，香港人口急劇老化、金融市場愈趨動盪，強積金計劃基金應更多元化，故要求受托人必須證明建議新增的基金，能加強計劃的多樣性，以滿足不同計劃成員的期望和風險承受能力。

新指引下，受托人將會獲准提供新類型基金，包和內地A股基金、股票市值較大國家(中國、美國及日本)的單一國家基金、符合條件的特殊基金(例如：ESG主題基金)。

鄭氏指，新指引下能為成員帶來更多元化的強積金基金，更好照顧不同階段計劃成員的需要，同時有助分散投資風險。

他強調，強積金屬長線儲蓄投資，透過「平均成本法」以定期定額的方式進行，呼籲成員盡量把投資組合多元化，避免集中投資於單一市場或資產類別。

隨着積金易平台於2025年正式投入運作，鄭指現時行政費用佔強積金收費逾4成，在積金易啟用後10年，能減少超過5成半行政費支出。他直言現有收費有很多的下調空間，而在法例規管下，未來收費只會有減無增。

俗稱懶人基金的預設投資策略於2017年推出，目前選擇該策略的成員佔全部成員的1/4，總金額達7至8%。他透露在積金易平台推出後，其收費上限則由現時的0.95%，下降至0.85%。