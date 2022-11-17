港10月二手轉售蝕讓佔比升至11.6%　逾13年最多

市場蝕讓個案不斷增加，二手轉售蝕讓比例進一步攀升。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處資料所得，10月份全港1,607宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記當中，帳面錄得虧損個案增至186宗，佔比升至約11.6%，是自2009年10月以來逾13年的按月新高，並為期內首度突破一成水平。

相對地，期間二手轉售獲利比例持續下挫，10月份帳面獲利個案共1,409宗，佔比例約87.7%，按月再跌1.4個百分點，已連跌6個月，比率亦為2009年10月以來逾13年新低。而上月平手的個案則有12宗，佔比回落至0.7%。

他指出，自今年以來，相關獲利比率已較去年底約96.2%，累跌約8.5個百分點，是2008年金融海嘯後，最急及最長的跌浪。

另外，數據顯示10月份每宗私宅轉手個案平均賺幅約57.3%，則按月上升約3.9個百分點，為連跌4個月後反彈，屬近3個月高位。

陳海潮指出，11月初美國再度大幅加息4分3厘，而本港亦年內第二度加息，且加幅擴大至4分1厘，加上當時股市持續受壓，故割價沽樓者持續增加，導致本月截至15日為止的上半月，二手私宅轉手獲利比率進一步回落至80.1%的水平，而當中損手的比例更大增至18.4%，直逼兩成。

不過市場陸續釋放出利好消息，包括內地放寬防疫措施、美國通脹放緩、股市連日顯著反彈，均有望改善經濟及樓市氣氛，有望紓緩早前較急的跌勢，但預期較顯著的利好反映，要在12月的登記數才能出現。