道期靠穩 油價偏軟
2022年11月17日 16:13
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●美匯指數報106.34；港匯見7.8257；離岸人民幣(CNH)報7.1266；美元兌日圓報139.14；歐元企1.0399，英鎊處1.1942。金價報1,768美元。布油報92.62美元，紐油報85.09美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升92點。
●市後關注點
21:30 美國11月5日當周持續申請失業救濟人數
21:30 美國上周首次申領失業救濟人數
21:30 美國10月建築批核
21:30 美國10月新屋動工
●恒生指數險守萬八點關，全日收報18,045點，跌210點或1.15%；國企指數收報6,140點，跌85點或1.37%；科技指數收報3,721點，跌83點或2.2%。主板成交1,525億港元。https://bit.ly/3ULUJMA
-網易曾挫逾14%，遭暴雪娛樂單方面終止合作。
-莎莎半年續蝕1.33億元不派息。
-花旗料2023年騰訊營收增長再加速，調升目標價。
●滬綜指收跌4點，煤炭股領挫近3%，釀酒股跌1.2%，汽車製造股跌1%，有色金屬股跌0.8%。https://bit.ly/3XmsVQX
●中國經濟：
-內地首10個月美元計FDI金額按年增17%。
-內地債市大跌理財品遭贖回，傳監管促銀行上報流動性情況。
●淡馬錫信錯「薯條哥」，廿億投資Total Loss。
●積金局優化強積金計劃基金審批標準指引。
●iPhone 14 Pro交貨期延長，未必做到聖誕禮物...
●國安至上！英國下令華企售當地最大晶片廠86%股權。
●日本經濟：
-日央行前副行長：危機解除後必須取消救助措施。
-黑田東彥：日本下年度通脹率將回落至2%以下。
●高盛上調美息預測，料加至5.25厘始見頂。
●內地企業成2022世界盃最大贊助商，涉108億超越美國。
●郭明錤：料明年下半年iPhone 15改用USB-C，僅Pro支持高速傳輸。
●SWIFT：10月人民幣全球支付佔比降至2.13%。
●傳馬斯克擬尋求Tesla CEO繼任人，另逾千架電動車於澳洲被召回。