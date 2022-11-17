【產經直播】港股抖氣後可再升？

隔晚美股反覆向下，而港股周四(17日)低開184點後，走勢持續向下，最多跌544點，低見17,711點，其後跌幅逐步收窄，收市仍跌210點，報18,045點，大市成交1,525億元。美國10月份零售銷售數據好過預期，但有美國大型零售商唱淡年尾銷售前景，而美國2年期及10年期債息更出現64基點的倒掛，經濟衰退困擾避無可避？港股連續2日回吐，回落至咩水平會有支持？

另一方面，俄羅斯澄清沒有誤射導彈到波蘭境內，而俄羅斯輸油管道亦恢復運作，故國際油價有所回落，紐油及布油均隔晚收跌逾1%，地緣政局不確定下，油股仲係咪必須持有的股份？

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