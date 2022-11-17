【產經直播】港股抖氣後可再升？
2022年11月17日 16:40
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隔晚美股反覆向下，而港股周四(17日)低開184點後，走勢持續向下，最多跌544點，低見17,711點，其後跌幅逐步收窄，收市仍跌210點，報18,045點，大市成交1,525億元。美國10月份零售銷售數據好過預期，但有美國大型零售商唱淡年尾銷售前景，而美國2年期及10年期債息更出現64基點的倒掛，經濟衰退困擾避無可避？港股連續2日回吐，回落至咩水平會有支持？
騰訊(00700)第3季業績勝預期，股東應佔溢利增長1.1%，同時宣布擬按「10派1」的比例向股東派發美團(03690)作特別股息，績後獲多間大行調高目標價，不過股價走勢反覆，最終收跌0.8%，美團更大跌半成。騰訊業績公布後，市場普遍預期股價翌日會顯著上升，但何解令人大失所望？另外，擔唔擔心其他騰訊系股份，如嗶哩嗶哩(09626)、快手(01024)及蔚來(09866)等會步美團後塵？
網易(09999)宣布與動視暴雪停止合作，兩者現有授權協議於明年1月23日到期，到期後多個暴雪遊戲將暫停服務，消息拖累網易股價瀉一成，短線會點行？
晶片股同樣遭拋售，美國儲存晶片廠商美光(Micron)看淡明年前景，並下調晶片產量兩成，中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)跌1%左右，板塊前景難言向好？中芯及華虹股價已升不少，依家要及早離場食胡？
另一方面，俄羅斯澄清沒有誤射導彈到波蘭境內，而俄羅斯輸油管道亦恢復運作，故國際油價有所回落，紐油及布油均隔晚收跌逾1%，地緣政局不確定下，油股仲係咪必須持有的股份？
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