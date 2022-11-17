人民幣全球支付佔比下降　在岸價創一周新低

內地疫情反彈，令人民幣匯價添壓。由官方主導的人民幣中間價周四(17日)轉弱292點子，報7.0655兌每美元。此外，據環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)報告顯示，10月人民幣在全球支付中佔比降至2.13%，按月跌0.31個百分點，是一年來最低。

離岸人民幣兌每美元周四曾跌逾600點子，低見7.1695。在岸人民幣則收報7.1291兌每美元，較周三收市價跌482點子，創逾1星期新低。不過中國人民銀行繼續向市場放水，周四開展1,320億元人民幣的7日期逆回購操作，單日淨投放1,230億元人民幣，創3周以來單日新高。

分析認為，人行此舉是因應內地近期債市大跌，部分銀行理財產品和債券基金需要贖回所致。外媒引述消息指，至少有5家銀行響應監管部門要求，過去幾日向人行和中國銀保監會上達流動狀況和潛在風險，以及針對投資者大額贖回理財產品的應對舉措。

另外，美國財政部公布，中國今年9月減持382億美元的美國國債，持倉量降至9,336萬億美元，扭轉7、8月的增持情況，並創2010年6月來最低持倉量，惟仍是美國第二大海外債主。而美國最大債主、近季忙於穩日圓匯價的日本，同月的美債持有量亦下跌796億美元至1.12萬億美元。