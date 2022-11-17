九龍區新盤混戰　西半山豪宅項目累售13伙

一手市場有多個九龍區新盤推售，油塘項目最新亦準備加入搶客戰之列，預告短期內會上載樓書。另一方面，西半山有豪宅單位以6,880萬元獲買家承接。

●九龍油塘朗譽部署短期內上樓書

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，項目提供634伙，標準單位開則由開放式至三房間隔，實用面積由246至730方呎，每戶單位均設露台及大幅觀景玻璃窗戶。該盤依山而建，半數單位享山景。銷售團隊已為推售作最後準備階段。

●市傳粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽10伙

資料顯示，是日發售的單位包括8伙開放式戶，93伙一房戶，6伙兩房戶及，6伙三房戶，實用面積224至683方呎，折實價由336.28萬元起。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna連錄兩宗成交

●西半山大學閣四房售6,880萬元

樓市吹淡風，新盤交投疏落，個別豪宅盤續錄大額成交。華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周四(17日)透過招標售出第1座7樓B室，實用面積1,584方呎，現屬四房兩套間隔，以6,880萬元成交，呎價約43,434元。上述為該盤周內第二宗成交。據悉，整個項目開售至今，累計售出13伙，總成交金額約11.4億元。

●青衣薈藍連天台戶呎價逾3萬元

●屯門青山公路帝御‧嵐天一房錄終止交易

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄335宗終止交易