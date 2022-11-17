九龍區新盤混戰 西半山豪宅項目累售13伙
2022年11月17日 21:24
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一手市場有多個九龍區新盤推售，油塘項目最新亦準備加入搶客戰之列，預告短期內會上載樓書。另一方面，西半山有豪宅單位以6,880萬元獲買家承接。
●九龍油塘朗譽部署短期內上樓書
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的九龍油塘朗譽，周四(17日)公布項目規劃布局，並計劃於短期內上載樓書及開放銷售中心。
保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，項目提供634伙，標準單位開則由開放式至三房間隔，實用面積由246至730方呎，每戶單位均設露台及大幅觀景玻璃窗戶。該盤依山而建，半數單位享山景。銷售團隊已為推售作最後準備階段。
●市傳粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽10伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周四(17日)下午6時30分起展開次輪銷售，以先到先得及價單形式發售113伙。據市場消息指，項目是日沽出10伙。
資料顯示，是日發售的單位包括8伙開放式戶，93伙一房戶，6伙兩房戶及，6伙三房戶，實用面積224至683方呎，折實價由336.28萬元起。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna連錄兩宗成交
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周四(17日)連錄兩宗成交，單日吸金1,626.93萬元。其中，第8B座12樓A室，實用面積674方呎，三房間隔，以991.53萬元成交，呎價約14,711元。資料顯示，該盤自上月底開售至今，累沽112伙，套現逾7.2億元。
●西半山大學閣四房售6,880萬元
樓市吹淡風，新盤交投疏落，個別豪宅盤續錄大額成交。華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周四(17日)透過招標售出第1座7樓B室，實用面積1,584方呎，現屬四房兩套間隔，以6,880萬元成交，呎價約43,434元。上述為該盤周內第二宗成交。據悉，整個項目開售至今，累計售出13伙，總成交金額約11.4億元。
●青衣薈藍連天台戶呎價逾3萬元
宏安地產(01243)旗下已屆現樓的青衣薈藍，最新沽出20樓B06室特色戶，實用面積203方呎， 開放式間隔，連170方呎天台，成交價618萬元，呎價約30,443元。資料顯示，該盤提供320伙，由去年8月至今累沽311伙，套現逾15.5億元。
●屯門青山公路帝御‧嵐天一房錄終止交易
新盤市場交投萎縮，惟本月終止交易宗數不斷增加。據項目成交紀錄冊顯示，由帝國集團及香港小輪(00050)合作發展、恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧嵐天，最新錄得一宗終止交易個案，涉及的單位為6座10樓03室，實用面積324方呎，一房間隔，原本於去年7月以545.08萬元沽出，當時呎價約16,823元。資料顯示，該買家當時採用建築期付款計劃入市，並於簽署臨時買賣合約後30天內支付共10%樓價。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄335宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，周四(17日)再添一宗終止交易個案，而自公布拆卸重建後，至今已錄得335宗同類個案，佔成交量846宗約40%，而涉及總成交金額逾51.6億港元。新近錄得的個案包括8B座21樓C室，實用面積814方呎，三房連儲物室間隔，原本於去年6月以1,528.8萬元成交，當時呎價約18,781元。