藍籌屋苑再錄蝕讓　業主持貨5年帳蝕45萬

藍籌屋苑再錄蝕讓成交，將軍澳新都城1期兩房戶，原業主劈價130萬元，以550萬元沽出單位，持貨5年帳面損失約45萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯許家銘表示，東半山嘉苑A座中層1室，實用面積約1,208方呎，三房間隔，原業主近期叫價約2,500萬元放售，議價後以約2,180萬元連車位成交，呎價約18,046元。原業主於2006年6月以約815萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約1,365萬元。

●中原陳家鴻稱，北角富澤花園富邦閣低層D室，實用面積約645方呎，三房連套房間隔，以820萬元易手，呎價約12,713元。原業主於1984年以50萬元買入單位，持貨38年帳面獲利770萬元，升值超過15倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角丹拿花園5座低層B室，實用面積約734方呎，三房連套房間隔，減價150萬元，以1,000萬元成交，呎價約13,624元，屬屋苑近5年新低呎價。

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九龍區

●美聯陳永基稱，西南九龍浪澄灣8座高層E室，實用面積約551方呎，兩房間隔，屬遺產貨，單位曾叫價1,000萬，新近以935萬元易手，呎價約16,969元。單位2015年8月買入價約918.2萬元。

●香港置業麥紫軒表示，荔枝角美孚新邨本月暫錄7宗成交，屋苑3期百老匯街70號低層D室，實用面積約713方呎，三房間隔，以880萬元放盤，減價約152萬元，以約728萬元成交，呎價約10,210元。

●美聯余汶釗指出，奧運站柏景灣8座中層D室，實用面積約737方呎，三房連套房，早於去年8月以1,980萬元放盤，最終累減380萬元，以1,600萬元易手，呎價約21,710元。

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新界區

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山本月暫錄約30宗成交，較上月同期約38宗下跌兩成多，其中居屋錦豐苑H座高層7室，實用面積約540方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約550萬元，議價後以522.5萬元易手，呎價約9,676元。原業主於2009年以157.4萬元購入單位，持貨13年帳面獲利約365.1萬元，升值約2.32倍。

●中原梁建禮表示，大埔白石角海日灣II第10座低層B室，實用面積約721方呎，三房連套房間隔，開價約950萬元，減至900萬元易手，呎價約12,483元。原業主於2019年以990.4萬元購入單位，持貨3年帳面蝕讓約90.4萬元離場，單位貶值約9.1%。

●美聯楊浩然稱，大埔白石角逸瓏灣10座中低層A室，實用面積約1,085方呎，三房連套房間隔，享内園泳池景，減價100萬元，以1,600萬元易手，呎價約14,747元。原業主於2014年以1,384.8萬元購入物業，持貨逾8年帳面獲利215.2萬元，升值約15.5%。

●中原黃冠仁表示，大埔白石角溋玥‧天賦海灣16座中層E室，實用面積約1,166方呎，三房連套房間隔，開價約1,480萬元，減至約1,355萬元沽出，呎價約11,621元。原業主於2012年以1,180萬元買入上址，持貨10年帳面獲利約175萬元，升值約14.8%。

●中原張曼筠表示，粉嶺錦福大廈錄本月首宗成交，項目低層A室，實用面積約418方呎，兩房間隔，開價約485萬元，累減55萬元，以430萬元獲承接，呎價約10,287元。原業主於1993年以143萬元購入上址，持貨29年帳面獲利約287萬元，單位升值約2倍。

●中原王勤學稱，元朗譽88第1座中層G室，實用面積約931方呎，三房連套房間隔，原叫價1,100萬元，新近減至1,000萬元沽出，呎價約10,741元。原業主於2013年12月以1,020萬元一手買入單位，持貨9年帳面虧損約20萬元，貶值約2%。

●中原柯勇稱，將軍澳日出康城領凱9座中高層RC室，實用面積約1,001方呎，四房連套房間隔，以1,038萬元成交，呎價約10,370元。原業主於2011年10月以835.4萬元入市上址，持貨11年帳面獲利約202.6萬元，單位升值約24%。

●中原伍錦基稱，將軍澳新都城1期6座低層B室，實用面積約364方呎，8月開價約680萬元，最後減價130萬元，以550萬元獲承接，呎價約15,110元。原業主於2017年11月以595萬元入市，持貨5年帳面損失約45萬元。

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