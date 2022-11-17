美股道指跌逾200點　梅西百貨績後逆市升逾9%

大行警告美股升浪未許持續，道指周四(17日)早段跌237點，至33,315點；標指跌45點，至3,913點；以科技股為主的納指跌153點，至11,029點。

港股外圍方面，恒指夜期現報17,901點，跌144點，低水145點。

隨着美國通脹緩和，道指於截至周三(16日)止的一個月已累彈約13%，外界憧憬美股已見底，美國聯儲局快將幣策轉向。不過，富國銀行投資研究所警告，近期美股升浪恐難持續，通脹需下跌得更快才能激發聯儲局「轉軚」，而這很大機會在經濟衰退時才發生。該行預期，今年底前和明年初將出現衰退，相信企業裁員和毛利率萎縮才剛開始，不建議投資者追逐此輪股市反彈。

話音剛落，綜合科技公司思科系統(Cisco)行政總裁羅賓斯透露，正「調整某些業務規模」，減少部分領域人手，擬裁減最多5%人手。首席財務總監黑倫另稱，計劃關閉各地部分未被充分利用的辦公室。不過，該企上調全年收入增長預測上限和下限0.5個百分點，至4.5至6.5%，股價早段曾升3.36%。

梅西百貨(Macy's)截至10月29日止第三季純利按年萎縮54.81%至1.08億美元，惟行政總裁在業績報告表示，庫存水平適中，又重申全財年收入指引，即介乎243.4億至245.8億美元，還上調全年經調整每股盈利上限和下限7美仙，現介4.07至4.27美元，股價曾升9.53%。