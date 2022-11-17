顯示卡需求放緩　英偉達上季純利挫72%

個人電腦(PC)需求增長大幅放緩，再遇上加密貨幣市場逆風，主營圖像處理器(GPU)晶片的英偉達(Nvidia)上季收入按年跌16.5%，至59.31億美元，仍好過市場預期，主因是數據中心業務收入按年仍錄得31%的增幅。不過，受累於遊戲業務低迷，上季列帳純利仍按年大跌72.4%，至6.8億美元。

於截至10月30日止一季，英偉達的遊戲業務收入按年大跌51%至15.7億美元。財務總監Colette Kress表示，遊戲產品在歐美市場的銷售相對穩定，但在亞太地區則較為疲弱，並聲稱主因是宏觀經濟狀況欠佳，以及中國疫情防控措施對消費者需求構成壓力。

惟要注意的是，英偉達所謂的遊戲業務，主要是RTX、GTX系列的顯示卡產品，其中一大需求是來自加密貨幣的「挖礦」活動。不過，該公司一向避談加密貨幣對其業務的具體影響，甚至因此曾遭美國證交會(SEC)指控披露不充分，最終賠付550萬美元和解。

行政總裁黃仁勳於業績會上明言，不希望區塊鏈成為公司未來業務的重要組成部分。對於許多原用於加密貨幣挖礦的「礦卡」流出市場，他一再強調「二手顯示卡市場一直存在」，並聲稱是因為新一代產品銷情良好，才導致了更多舊世代的二手顯示卡放售。

美限晶片出口礙收入

此前因為美國實施的出口限制，影響到英偉達高端伺服器晶片A100及H100的對中國出口。管理層指，禁令對整體收入的影響，已很大程度被其他在中國市場銷售的替代產品所抵銷。不過，基於中國的數據中心需求疲弱，令上季庫存開支達7.02億美元，繼而拖累毛利率按年大跌11.6個百分點至53.6%。