東方日報B1：阿里季績報喜　美市彈起

目前阿里在香港掛牌的方式屬「第二上市」，該企於8月表示，計劃在今年底前轉換成同時在香港聯交所與紐交所「雙重主要上市」，意味將符合納入港股通的條件。不過，阿里昨晚宣布，要制訂並向股東提交一份新的員工持股計劃以供審批，所以將不會如期完成轉換，亦沒有進一步提供時間表。

納入港股通無期，阿里試圖加大股票回購以挽回股東信心。首席財務官徐宏表示，截至周三，集團在現行250億美元回購計劃下，已回購約180億美元股份，現宣布把回購計劃額外加碼150億美元，有效期延長至2025年3月底。消息公布後，阿里的美國預託證券(ADR)周四早段曾漲6.74%，折合報81.6港元，較香港收市價高4.29%。

業績方面，阿里上季列帳股東應佔虧損為205.61億元，主要由於股權投資的市場價格下跌，季內利息收入及投資淨虧損達424.52億元，較去年同期的114.56億元大幅增加；螞蟻集團持股帶來的帳面盈利亦有所下跌，按權益法核算的投資收益為23.92億元，按年銳減63.22%。

本業即中國商業的收入則按年跌0.5%至1,354.31億元，其中客戶管理收入按年跌6.51%至664.97億元，主要是受消費需求減少、新冠肺炎疫情反覆及競爭持續影響，導致淘寶及天貓的線上實物商品交易總額(GMV)在剔除未支付訂單後，按年錄低單位數跌幅。國際商業收入則按年升4.34%至157.47億元。

其他業務方面，過去曾是第二增長引擎的雲業務增速放緩，收入按年僅增3.74%，比前一季約10%更慢，即使金融、電訊和公共服務等非互聯網行業的收入增長近三成，來自其他網企的需求偏弱，反倒是物流業務菜鳥及本地生活服務增長強勁，收入按年分別大增35.76%及20.97%。

主席張勇表示，注意到國家防疫政策的最新調整，以及有關部門對促進數碼經濟、平台企業質量發展等「積極表態」；又謂疫情終將過去，社會經濟生活終將復常，內地經濟體潛力將進一步釋放。

收入大跌下，微博上季列帳虧損1,713.7萬美元，按年盈轉虧，就算不計滴滴出行、天下秀的持股產生9,150萬美元的公平值虧損等項目，經調整純利亦按年倒退43.2%，其ADR美國早段急瀉12.01%，折合較港低16.01%。