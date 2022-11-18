【東方產評】大國博弈經貿殘　財富收縮百業難

2022年尚餘一個多月就完結，可全球苦日子尚遠未過去。美國的加息周期未見盡頭，疫情亦尚未完全消散，而大國之間的博弈更愈演愈烈，西方國家加緊圍堵中國，全球化下的經貿榮景，幾可肯定無法再重現。取而代之，是全球經貿規模收縮，社會財富敗散，百業艱難。身處這個大環境，中國得提速內部整頓，為長遠施展雙循環戰略支持經濟可持續發展消除障礙，並善用香港這個離岸金融中心，打好中國的「金融牌」，在全球經濟瀕臨衰退之時，冀能提供一條新出路！

新冠肺炎疫情爆發近3年，雖然不少地方已全面恢復通關，疫情受控，但國際商貿顯然未復舊觀。作為全球第二大經濟體的中國，仍然堅持「動態清零」防疫政策，居民活動和製造生產皆受到影響，致令經濟增長下行壓力大增，加上內地房地產爆泡，政府忙於救市，但礙於各項產業監管改革如火如荼，不可能為着短期經濟表現而鬆手叫停，故刻下內地經濟遇到較大的逆風，確乃事實。

至於歐美，俄烏戰爭一日持續，歐美經濟都難以安寢，故見美國拜登政府近期正尋求俄烏和談，反映經濟問題正水浸眼眉，繼續花費大量軍費和實施制裁行動，只會搬石砸腳，損己害人。問題是，嚴冬將至，歐元區經濟迎面而來的是一場能源危機，而美國通脹亦不見得會在短時間內大幅回落，利率上升周期未見盡頭，美企盈利增長放緩，削減資本開支和裁員之聲不絕於耳，最終必然會反映在股市估值上，明年美股與美元的調整浪，就成為震動全球金融市場的「計時炸彈」。

全球3大經濟體如此不濟，本來各國若能攜手合作，有助減緩痛楚。偏偏西方國家不斷在經貿問題上針對中國而作出圍堵，包括千方百計阻止中國取得先進晶片技術，更堆砌各種理由阻止中國企業在海外的相關併購，大大影響了正常的國際經貿往來。本來西方企業缺市場、缺資金，中國就缺技術，合作能互惠互利，但如今西方主力推動脫鈎分裂，意味中國須更長時間解決技術瓶頸問題，而歐美則繼續受制於本土生產成本高企、生產效率與市場增長相對低等問題。

如是者，全球經濟規模不可能恢復高增長，加上通脹與加息夾擊，不論銀行、地產、消費等傳統行業，抑或科技、網絡平台等新興產業，在去全球化下不利資金流、人流、物流、技術交流和市場應用之下，都如逆水行舟，難復舊觀。全球經濟產值收縮、市場動盪不安，財富大蒸發也才剛剛開始。

大環境如是，求存得計好自己數。中國科企發展失序的監管治理工作已見階段性成效，製造業的升級改造亦在疫下加速推進；而自2015年A股大冧市後，金融的監管革新為進一步開放市場創造有利條件，不少海外金融機構近年都在加速布局中國。且耐心觀望中國如何打好這張「金融牌」，為內部需求及外部引資的雙循環戰略開創新局，並為推動再全球化提供引子。