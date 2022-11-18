一個月拆息升至3.57厘　港美息差倒掛　P息料揚

港元拆息昨日全線向上。與樓按相關的一個月港元銀行同業拆息（HIBOR）連升4日至3.57厘，續創2008年10月17日後最高。港元匯價則小幅下跌，曾報7.8261兌每美元。

短息升幅顯著，一星期及兩星期拆息都升上3.76厘以上，隔夜息更夾上3.94厘。3個月期港美息差倒掛，港元HIBOR為5.11厘，較美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）高出0.38厘，幅度為一年以來最大，而隨着港息高於美息，意味本地銀行加最優惠利率（P息）的預期升溫。

拆息上升加大銀行的資金成本，惟H按按揭利率仍受到封頂息所限，假設H按封頂息為「P-2.25厘」，大P為5.375厘，即是H按封頂息3.125厘。以H+1.3厘計，昨日H按息為4.87厘，即是銀行已少賺1.745厘。還未計及各香港銀行已大手加定期存款息。

分：滙豐：本港尚玉服務照常

滙豐卓越理財及尚玉級別客戶，港元12個月定期已上調至4.3厘，最低存款金額僅為一萬元或以上。不過，日前市場傳出消息，指有尚玉客戶收到滙豐電郵，稱12月1日起取消尚玉服務。在香港，尚玉的資金門檻為100萬美元（約780萬港元），卓越理財則為100萬港元資金入場。

滙豐發言人回應查詢表示，滙豐香港區尚玉服務照常；相信有關電郵為英美等地的客戶所收到，英國滙豐於今年9月16日起不再接收尚玉新客戶。另外，該行已在4月取消台灣地區的尚玉級別。

目前，滙豐中國仍有尚玉分級，戶口餘額需高於620萬元人民幣（約677.63萬港元），另仍保持香港已取消的「運籌理財」級別，門檻為10萬元人民幣等值。

10圖說■隨着港息高於美息，本地銀行加最優惠利率的預期升溫。