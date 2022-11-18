內房債務延期規模1505億

內地優化疫情防控政策，加上支持民企融資的「第二支箭」計劃重啟及金融16條新措施支持樓市，為內房股化解債市違約風險迎來轉機，房地產債務償還獲延期規模更增至1,505億元（人民幣‧下同）。正當房企再融資難度有望下降之際，市傳明年中國經濟增長目標將定於4.5至5.5%。

中指研究院監測數據顯示，截至周三止，約40家房企債務已獲展期，另有約有17家企業計劃推出債務重組方案，反映多數房企選擇延後債務兌付壓力，為解決流動性問題爭取時間。該研究負責人指，房企核心資產是開發項目，如果市場回暖，核心資產能有效轉化為現金流。

不過，有外媒引述中國政府顧問指，下月召開的中央經濟工作會議或就明年經濟目標作出建議，但據稱經濟前景並不樂觀，雖然當局已調整防疫及樓市政策，但下行壓力仍在。中國商務部數據顯示，首10個月內地實際使用外資金額達1.09萬億元，折合1,683.4億美元，按年分別增14.4%及17.4%，惟增速均比首3季收窄。

恒大境內資產擬作重組籌碼

同時，房企債務已迫在眉睫。中國恒大（03333）據報計劃以境內資產作為籌碼，讓離岸債務重組方案贏得境外債權人的批准，本月或與債券持有人簽署保密協議，為下月的談判做準備，條款料明年初敲定。

另一房企建業地產（00832）更遭評級機構標普降級。標普將其長期發行人信貸評級由「CCC+」下調至「CCC-」，主因該公司旗下一筆美元票據未能如期在周一支付利息，管理層雖歸咎於物流原因，並相信寬限期內可解決危機，但標普憂慮未來6個月其離岸市場欠債風險將升溫。建業地產股價已連挫兩日，累跌17.1%，昨日收報0.315元。