港股黑期高水240點　紐油跌逾4%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至106.67；港匯見7.8255；離岸人民幣(CNH)報7.1508；美元兌日圓處140.35；歐元報1.0362，英鎊報1.186。金價處1,760.22美元。布油報90.02美元，紐油報82.06美元。比特幣升0.2%，至1.66萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水240點。

●道指收報33,546點，跌7點或0.02%；標指收報3,946點，跌12點或0.31%；納指收報11,144點，跌38點或0.35%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報18,333點，升288點。

●即月恒生指數夜期收報18,376點，升331點，高水330點，成交28,096張。

●紐約期油收報每桶81.64美元，跌3.95美元或4.61%；倫敦布蘭特期油收報每桶89.78美元，跌3.08美元或3.31%。

●紐約期金收報每安士1,763美元，跌12.8美元或0.72%。

●英國富時100指數收報7,346點，跌4點或0.06%；德國DAX指數收報14,266點，升32點或0.23%；法國CAC指數收報6,576點，跌31點或0.47%。

●阿里巴巴上季經調整盈利增19%，收入按年升3%。

●日本10月通脹升至3.7%，高過預期。

●內房債務延期規模1,505億

●一個月拆息升至3.57厘 港美息差倒掛 P息料揚

●【現金為王】巴克萊：明年買債券料至少賺4.5厘

●【愈溝愈淡】薩爾瓦多總統：1日買1比特幣

●搶佔元宇宙！高通發布AR頭戴式裝置專用晶片

●10月份瑞士鐘錶向中國出口減少18% 平價錶無人問津

●聯儲局布拉德︰當前利率未足以遏抑通脹

●東方日報B1：阿里季績報喜 美市彈起

●【東方產評】大國博弈經貿殘 財富收縮百業難