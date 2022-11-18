港股升勢持續　ATMJ漲3至7%　內房股回吐

港股保持升勢，恒生指數漲逾300點，企18,300點水平。國企指數升130點；科技指數升160點或4.3%跑贏大市，主板成交450億港元。

大型科網股領漲，今日派成績表的京東集團飆7.7%，是表現最佳藍籌；美團反彈6.8%緊隨其後；阿里巴巴業績勝預期，股價升5.7%；小米集團升3.1%；騰訊企300元關，暫升近3%，合共貢獻恒指超過260點。

金融股個別發展，香港交易所升1.6%表現較佳；友邦保險升0.9%；滙豐控股靠穩；招產銀行跌1%；中國平安跌1.7%；工、中、建三大內銀股跌1.1%至1.6%。

內房股回吐，碧桂園跌5.4%，是表現最差藍籌；碧桂園服務跌3.6%；中國海外跌2.2%；龍湖集團跌1.9%；華潤置地跌近1%。

【09:21】港股向好 阿里巴巴飆6% 騰訊重上300元

港股開市向好，恒生指數升270點或1.5%，報18,316點；國企指數高開111點或1.82%，報6,252點；科技指數升111點或3.01%，報3,833點。

大型科網股回軟，阿里巴巴業績勝預期，股價飆6.4%；京東集團升7.2%；美團反彈3.6%；騰訊升2.7%重上300港元；小米集團升0.7。另外，快手升3.5%；

金融股個別發展，香港交易所升2.8%表現較佳；招商銀行升0.8%；友邦保險升0.2%；滙豐控股、建設銀行及工商銀行無起跌；中國平安跌0.2%。