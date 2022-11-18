【高盛推介】阿里業績後抽升 兩手準備部署
2022年11月18日 10:23
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(17日)晚公布業績，第二財季非公認會計準則淨利潤為338.2億元人民幣，按年增長19%，好過市場預期，並且通過將現有的股份回購計劃另外增加150億美元，將回購計劃有效期延長至2025年3月底前。
阿里周五(18日)早段向好，高見83.25港元的近1個月高位，現升逾4%，報81.85元。
另外，京東集團周五公布業績，股價現上升逾6%，報224.2元，並見近1個月高位。
觀察個股輪證資金流向，阿里周四回落，資金流入阿里好倉，金額約1,100萬元，其淡倉有約700萬元流走。
投資者如看好阿里，除了條款之外，亦要特別注意街貨數據，因為部分輕微價外證已累積一定街貨，股價上升有機會出現較大沽壓，影響輪價表現，可留意阿里購(25403)，是輕微價外證中低街貨產品。低面值證則可留意價外購(26262)。
相反，投資者如看淡阿里，高槓桿證可留意阿里沽(27800)，屬價外高槓桿產品，是行使價50元以上、3個月期以上最高槓桿產品之一；貼價證則可留意阿里沽(25840)，屬高敏感度產品，亦是周四活躍條款之一，股價周五早段上升，可考慮轉移至此貼價產品。
阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿3.7倍，輕微價外證、低街貨。
阿里購26262，行使價95元，2023年9月22日到期，實際槓桿3.4倍，低面值。
阿里沽25840，行使價74.83元，2023年3月24日到期，實際槓桿3.5倍，貼價、活躍條款、高敏感度。
阿里沽27800，行使價60.13元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.8倍，是行使價50元以上、3個月期以上最高槓桿產品之一。
阿里牛61089，收回價70元，行使價68元，換股比率100，周五新上市。
阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，遠熊。
京東購23488，行使價269元，2023年1月31日到期，實際槓桿6倍，中期輕微價外證中最高槓桿條款、低街貨。
京東沽24091，行使價187.9元，2023年2月22日到期，實際槓桿4.1倍，少數中期輕微價外且低面值條款。
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