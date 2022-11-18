姚浩然：港股仍有反彈空間 騰訊唔值博？
2022年11月18日 10:42
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亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，聯儲局官員又放鷹，隔晚美債息再度抽升，但幅度不算大，主要由於美國通脹有見頂迹象，相信11月、12月美國通脹仍會進一步回落，市場憧憬聯儲局放慢加息步伐，相信美股氣氛未轉差。至於港股走勢亦偏強，恒指仍企穩萬八關。市場關注內地防疫政策會否進一步放寬，淡友有所忌憚，加上大市今年累跌已多，仍有反彈空間，恒指短線支持在17,500點，若能升穿18,400點阻力，後市有機會上試19,000點關。
阿里巴巴(09988)季績好過預期，並加大回購力度，股價今早一度大幅抽升。不過，姚對網購平台公司仍所有保留，加上大股東減持隱憂，股份暫時吸引力不大。若有意短炒，可待回落至78港元附近買入，目標先睇85元，跌穿75元止蝕。
內地再有70款國產網絡遊戲獲批，其中包括騰訊(00700)及心動公司(02400)等旗下遊戲。不過，姚認為，更多遊戲獲批會否帶動盈利增長，仍值得觀望。騰訊由低位反彈已多，且同樣受大股東減持陰霾困擾，暫時值博率有限。
美元匯價回升，加上憂慮經濟衰退削弱需求，金、油價再度轉跌。姚指出，在美匯呈弱下，金價仍有上升空間，建議可考慮相關ETF吼位部署。至於油價，則只宜在81至87美元之間短炒波幅。