姚浩然：港股仍有反彈空間　騰訊唔值博？

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，聯儲局官員又放鷹，隔晚美債息再度抽升，但幅度不算大，主要由於美國通脹有見頂迹象，相信11月、12月美國通脹仍會進一步回落，市場憧憬聯儲局放慢加息步伐，相信美股氣氛未轉差。至於港股走勢亦偏強，恒指仍企穩萬八關。市場關注內地防疫政策會否進一步放寬，淡友有所忌憚，加上大市今年累跌已多，仍有反彈空間，恒指短線支持在17,500點，若能升穿18,400點阻力，後市有機會上試19,000點關。

美元匯價回升，加上憂慮經濟衰退削弱需求，金、油價再度轉跌。姚指出，在美匯呈弱下，金價仍有上升空間，建議可考慮相關ETF吼位部署。至於油價，則只宜在81至87美元之間短炒波幅。