華領醫藥收購南京盛德瑞爾醫藥100%股權

目標公司為一家於中國成立的有限公司，主要從事以胰島研究為基礎的糖尿病新藥開發。於該公告日期，目標公司由李延奎(作為Li Changhong的代名人)全資擁有。

公司認為，收購事項將大大加強集團的科研能力及學術網絡，並預期將實現合併協同效應，從而可產生用於治療各種疾病的優化新型葡萄糖激酶候選藥物，包括罕見疾病適應症及更廣泛的代謝紊亂。因此，Li Changhong已獲委任為該集團首席科學官及目標公司行政總裁，並將向行政總裁陳力匯報，以進一步推動葡萄糖激酶在代謝領域的創新，而陳力將退任首席科學官職位，有關委任及退任同時生效。

另外，董事會亦稱，於2022年10月17日，華領上海與目標公司已訂立項目合作開發框架協議，以建立委託開發關係，在創新標靶和創新化合物領域開發孤兒藥。