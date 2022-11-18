【高盛推介】美團大幅反彈　下周公布業績

高盛(亞洲)有限責任公司：周三(16日)騰訊控股公布減持美團的消息之後，美團周四(17日)急跌近6%，周五(18日)股價收復失地，現上升逾6%，報163.2港元。

美團於下周五(25日)公布業績，市場預期第三季非國際財務報告準則經調整虧損11億至溢利15.45億元人民幣。

觀察個股輪證資金流向，美團周四急跌，資金積極流入其好倉，有約1,200萬元流入，是周四最多資金流入的個股好倉。其淡倉周四見資金流走，但以過去5個交易日計仍有逾2,200萬元流入。

美團購25505，行使價205元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.9倍，行使價230元以下、明年3月或以後到期最高槓桿產品。

美團購28333，行使價210元，2023年5月25日到期，實際槓桿4.1倍，中長期、時間值損耗較低。

美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿4.5倍，集高槓桿、高敏感度於一身。

美團沽27820，行使價118.08元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.2倍，低面值。

美團牛59874，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，遠牛。

美團熊58676，收回價175元，行使價178元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，貼價、高槓桿。

美團熊68373，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，遠熊。

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