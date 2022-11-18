【高盛推介】美團大幅反彈 下周公布業績
2022年11月18日 12:46
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：周三(16日)騰訊控股公布減持美團的消息之後，美團周四(17日)急跌近6%，周五(18日)股價收復失地，現上升逾6%，報163.2港元。
美團於下周五(25日)公布業績，市場預期第三季非國際財務報告準則經調整虧損11億至溢利15.45億元人民幣。
觀察個股輪證資金流向，美團周四急跌，資金積極流入其好倉，有約1,200萬元流入，是周四最多資金流入的個股好倉。其淡倉周四見資金流走，但以過去5個交易日計仍有逾2,200萬元流入。
行使價205元附近的美團認購證是現時成交活躍條款，屬中期輕微價外證，當中可留意購(25505)，是行使價230元以下、明年3月或以後到期最高槓桿產品。中長期證則可留意美團購(28333)，時間值損耗較低。
相反，投資者如看淡美團，行使價128元附近是2個月期以上產品最高槓桿條款，當中可留意美團沽(25743)，而且此產品換股比率50兌1，令其敏感度較高，集高槓桿、高敏感度於一身，相當突出。低面值證則可留意美團沽(27820)。
美團購25505，行使價205元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.9倍，行使價230元以下、明年3月或以後到期最高槓桿產品。
美團購28333，行使價210元，2023年5月25日到期，實際槓桿4.1倍，中長期、時間值損耗較低。
美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿4.5倍，集高槓桿、高敏感度於一身。
美團沽27820，行使價118.08元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.2倍，低面值。
美團牛59874，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，遠牛。
美團熊58676，收回價175元，行使價178元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，貼價、高槓桿。
美團熊68373，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，遠熊。
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