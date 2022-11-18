長實鳳園住宅發展計劃申請擬建單位增近兩成

該項目發展範圍包括大埔市地段第183號A分段第1小分段(部分)及第183號A分段第2小分段(部分)、丈量約份第11約多幅地段和毗連政府土地，地盤面積約32.2萬方呎，當中約11.42萬方呎為政府土地。該地皮被劃作「綜合發展區(1)」地帶，現申請改劃為住宅(乙類)13地帶及修訂一幅 政府、機構或社區用地的建築物高度限制，由2層改為8層。

該發展項目分為A及B區域，當中，A區域擬議以地積比率約3.6倍發展逾百萬方呎住用樓面面積，興建6幢樓高25至30層高住宅物業，並設3層地庫停車場。至於A區域非住用樓面面積有約8,611方呎，涉及1幢3層高住客會所，以及一幢兩層高包括公眾停車場及零售商舖。B區域則設有社會福利設施，涉及樓面約5.14萬方呎，包括一幢8層高的社會福利綜合大樓，設有100個宿位的安老院舍暨30個名額的日間護理單位。

申請人指，為響應政府地盡其用並善用可開發土地的政策，通過包括檢討土地用途、重新改劃具有發展潛力的農地或未被充分利用的土地、以及在適切情況下提高土地發展的密度，遂重新檢討在綜合發展區(1)地帶內剩餘可發展的土地潛力，包括考慮土地擁有人業權、祖堂、有業權問題的土地，以及最新規劃背景等等。

事實上，長實早於2019年已向城規會遞交相類申請，但當時發展地盤只有約14.98萬方呎，包含政府土地只有約4.2萬方呎，擬建5幢樓高28至30層高住宅大廈，以及2幢3層高非住用物業，涉及住用樓面約74.91萬方呎，地積比率約5倍，提供單位1,470個。不過，有關申請於2021年撤回。