調查：業界料旅遊業兩年內恢復至2020年前水平

旅遊平台Expedia發表行業調查報告顯示，旅遊業界對行業發展抱樂觀的態度，是自2020年以來的最高水平。

調查指出，大多數業內人士預計休閒旅遊(71%)和商務旅遊(70%)可望將在兩年內恢復到2020年前的水平。超過一半(51%)的業內人士表示，商務旅遊是他們2023年的重中之重。

調查又發現，旅客選擇服務時期望服務提供者能符合其個人價值觀，例如可持續性、包容性和無障礙性。大多數旅遊業者(60%)為了確保所提供服務的包容性和無障礙性，都在過去一年作出相應提升。事實上，營銷及可持續發展都是業界於2023年的投資重點，1/5受訪業內人士表示，計劃明年投放資源於可持續發展相關事宜。

同日，Expedia亦公布2023年旅遊趨勢。參考受歡迎影視節目後擬訂行程將是2023年的旅行大趨勢，串流電影及電視節目為受訪旅客帶來最大的旅遊靈感)40%)，其影響力已等同親友的旅遊推介，重要性更超越了社交平台(31%)。針對香港旅客而言，75%表示他們在串流平台觀賞電影或節目後，曾考慮到其拍攝的地點旅行，當中65%更因此預訂了行程。