道期偏軟 油價靠穩

●美匯指數報106.48；港匯見7.8232；離岸人民幣(CNH)報7.1290；美元兌日圓報139.85；歐元企1.0379，英鎊處1.1914。金價報1,765美元。布油報89.96美元，紐油報82.01美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨跌63點。

●市後關注點

23:00 美國10月成屋銷售

23:00 美國10月領先指數

●恒生指數失守萬八點關，全日收報17,992點，跌53點或0.29%；國企指數收報6,125點，跌15點或0.25%；科技指數收報3,742點，升21點或0.57%。主板成交1,395億港元。恒指全周累漲666點，升幅3.84%，連升3周。

-高盛看好中韓股票，上調港股評級。

-維他奶半年多賺3倍，派息1.3仙。

-花旗：市場或憂阿里內地零售商業客戶管理遜預期。

●中國經濟：

-畢馬威料明年內地經濟加快復甦。

-內房債務延期規模1,505億。

●凱雷：日圓或已經歷最差跌勢，明年有望大舉反彈。

●調查：業界料旅遊業兩年內恢復至2020年前水平。

●人民幣等「友好」貨幣，佔俄10月外匯交易比例增至31%。

●淡水河谷與通用汽車簽署加拿大長期鎳供應協議。

●阿克曼：聯儲局無法令通脹回復至2%，股市勢受壓。

●調查：明年美企料平均加薪4.6%，15年來最勁。

●通用汽車料電動車業務於2025年實現盈利。

●傳Twitter逾百員工決定請辭，所有辦公樓暫時關閉。

●打工仔悲歌！亞馬遜裁員計劃將持續到明年。

●日本10月核心CPI按年升3.6%，創40年高。