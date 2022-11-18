【產經直播】有頭威無尾陣 港股轉弱？
2022年11月18日 16:12
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港股周五(18日)虎頭蛇尾，早段曾升逾300點，但在18,300點水平遇阻力，其後升幅蒸發倒跌，連萬八點心理關口也失守，走勢難有進一步突破？
龍頭科網股繼續放榜，京東集團(09618)、快手(01024)及嗶哩嗶哩(09626)今日(18日)將公布季績。阿里巴巴(09988)業績略勝預期，京東表現亦有憧憬？至於恒指今輪季檢的染藍大熱門的快手，今日宣布舉行為期一個月的首屆「快手購房節」，對公司前景有無幫助？至於下周五(25日)公布業績的美團(03690)，績前可以點部署？
國家新聞出版署發布11月國產網絡遊戲審批訊息，共70款遊戲獲批，當中包括騰訊(00700)的《合金彈頭：覺醒》，是自今年監管部門恢復發放遊戲版號以來，騰訊首次獲批重磅遊戲。但手遊股上升動力轉弱，騰訊今日股價跟隨大市先升後回，300元關得而復失；網易(09999)由最多升逾8%，收市縮至3%，有貨沽左先？
教育股爆上，嘉宏教育(01935)彈46%，中教(00839)升16%、宇華教育(06169)漲15%，市場憧憬政策鬆綁？教育股有多種類型，如K12(學前教育至高中教育)、在線教育、高等教育、職業教育等，今輪升勢哪一類最受惠？散戶要點揀好？
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