專家樓評：樓市否極會否泰來？樓價年底前尋底

第四季樓市跌勢加劇，樓價下跌，相信與成交量下跌具直接關係，無可否認，香港經濟正面對下行的挑戰，GDP已連跌三季，累積跌幅3.3%，第四季亦不甚樂觀。市場悲觀情緒主導，市民對樓市信心下跌已不敢貿然入市。

今年首10個月，一手住宅登記僅9,664宗，二手登記27,590宗，較去年同期分別下跌31%及39%，2022年一二手登記宗數暫僅錄37,254宗，以現時持牌地產代理41,594人計算，今年首十個月的成交量，不足以令每名代理於年內都可開單。

幸好11月市場傳來多個好消息，美國新公布通脹率低於預期，預示未來加息步伐或會放慢，而內地亦放寬檢疫日數，恒指即時作出反應，連升3日逾2200點。香港社交距離逐步放寬，市場憧憬社會進一步復常，種種好消息令市場悲觀情緒稍降。

事實上，隨着樓價下跌租金上升，此消彼長下，物業的租賃回報亦見上升，我司統計了十大屋苑的租金回報，發現十大屋苑租金回報率較去年全面上升，其中四個屋苑回報更逾三厘。大家或會認為加息周期下，部分銀行定存可達5厘，但存款只可賺取利息，但物業卻有自用及升值的用途。

況且於美元強勢下，香港物業的跌幅較外匯為少，以中原大灣區指數比較，港幣計算的CCL，年內錄得12%的跌幅，但若以人民幣計算的中原大灣區香港指數卻錄得2.7%的升幅，可見若對比匯率的跌幅，在強美元的支持下，香港樓價仍有升幅，未見太差。筆者相信壞消息出盡便會迎來好消息，港府亦不會對下行經濟坐視不理，隨着香港逐漸復常，以及好消息浮現，筆者相信樓價有機會於年底前尋底。近日各區睇樓量已逐漸回升，不少市民皆希望趁低位時把握入市機會，以免再一次錯失良機。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑