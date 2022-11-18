維他奶內地分部中期扭虧　轉賺1.39億元

左起：維他奶行政總裁陸博濤、執行主席羅友禮、首席財務總監吳茵虹

陸期望內地經濟環境好轉，內地疫情雖回升，但市場對植物奶及健康產品興趣不斷增加。公司會留意成本及投資等，確保公司與外部環境保持同步，重申對團隊能力有信心。

他續表示，目前內地住宅商場、居家消費等渠道表現最好，便利店則受到一些影響，但公司銷售渠道眾多，增長步伐料繼續維持。

維他奶中期多賺逾三倍，純利1.42億元，每股賺13.3港仙，恢復派中期息每股1.3港仙。

首席財務總監吳茵虹表示，若扣除政府補貼，香港業務盈利按年倒退，主要是原材料價格上升，加上疫情限制影響人流及市民購買意欲。當疫情影響消退，商品價格回落，表現預料有所改善。陸博濤表示，對香港業務表現有信心。

陸表示，因應原材料價格上升，香港市場自本財年開始不久已經提價，新加坡及內地分別在5月及10月加價，平均加價幅度為單位數。加價未必可完全抵銷成本增加影響，但會採取多項措施應對。

吳表示，全年派息視乎資本性支出等指標，公司屆時會衡量。