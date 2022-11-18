維他奶內地分部中期扭虧 轉賺1.39億元
2022年11月18日 17:31
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左起：維他奶行政總裁陸博濤、執行主席羅友禮、首席財務總監吳茵虹
維他奶(00345)的內地分部在截至9月底止中期經營溢利1.39億元，扭轉去年同期蝕3,258.7萬元的頹勢。集團行政總裁陸博濤表示，在大型促銷活動「雙十一」期間，銷售錄得中單位數增長，在阿里巴巴等電商平台的植物奶及飲料銷售榜位列頭3至4位，對銷售成績感滿意。
陸期望內地經濟環境好轉，內地疫情雖回升，但市場對植物奶及健康產品興趣不斷增加。公司會留意成本及投資等，確保公司與外部環境保持同步，重申對團隊能力有信心。
他續表示，目前內地住宅商場、居家消費等渠道表現最好，便利店則受到一些影響，但公司銷售渠道眾多，增長步伐料繼續維持。
維他奶中期多賺逾三倍，純利1.42億元，每股賺13.3港仙，恢復派中期息每股1.3港仙。
首席財務總監吳茵虹表示，若扣除政府補貼，香港業務盈利按年倒退，主要是原材料價格上升，加上疫情限制影響人流及市民購買意欲。當疫情影響消退，商品價格回落，表現預料有所改善。陸博濤表示，對香港業務表現有信心。
陸表示，因應原材料價格上升，香港市場自本財年開始不久已經提價，新加坡及內地分別在5月及10月加價，平均加價幅度為單位數。加價未必可完全抵銷成本增加影響，但會採取多項措施應對。
吳表示，全年派息視乎資本性支出等指標，公司屆時會衡量。