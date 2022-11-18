新地與理大簽署合作備忘錄　助港走向碳中和

新地和理大將聯手就三大範疇進行研究，分別是綠色應用(GreenApplication)，研發智慧建築能源管理系統；綠色建築物料(GreenMaterials)；及綠色建造流程(GreenProcesses)，探索將大學科研成果轉化為實際應用的新路徑，助力香港走向碳中和，發展成為智慧城市。

新地同時設立「新地郭氏基金以心建家獎學金計劃」，提供56個獎學金名額，支持在理大修讀建築、房地產或工程相關學科的優秀學生。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示：「我們希望利用理大的學術科研優勢，配合新地實際應用的豐富經驗，促進建築業的創新和科研發展。集團旗下項目將採用創新技術，響應國家『十四五』規劃提倡『碳達峰、碳中和』的重大戰略決策，助力香港成為綠色及低碳的國際創科中心。」

新地執行董事郭基煇表示：「新地很高興再次和理大合作，將理大的科研成果轉化為應用科技，透過綠色應用、綠色建築物料、綠色建造流程推動香港走向達致碳中和，發展成為世界一流的智慧城市。單單是應用在高鐵西九龍總站上蓋發展項目的智慧能源管理方案，便可每年減少超過360萬公斤二氧化碳排放，相當於16萬棵樹木一年所吸收二氧化碳的總量。」