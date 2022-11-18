西貢蠔涌地皮申建22幢洋房　樓面4.43萬方呎

西貢蠔涌部分貼近西貢公路的地皮，向城市規劃委員會申請放寬物業高度限制，將作第2期住宅發展，興建22幢6層高洋房，另設1層停車間，提供住用樓面面積共約4.43萬方呎。

據申請文件顯示，上述擬議發展項目位於蠔涌丈量約份第244約多個地段和毗連政府土地內，被劃作綜合發展區等用地，屬該整幅地皮的第2期發展，地盤面積約約5.91萬方呎，建議放寬建築物高度限制至12米，並以地積比率0.75倍重建住宅物業，提供22個單位。由於項目的住宅樓層會分成兩個相差大約1.38米高的「半層」，故擬議略為放寬1層開敞停車間上加3層的建築物高度限制。

擬議第2期發展與第1期發展的規模、高度和布局均互相兼容，而項目的設計、休憩空間、康樂設施、交通及其他基建設施都完全獨立，第1期的土地擁有者的權益不會受到不良影響。