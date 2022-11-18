受疫情影響　澳門第三季GDP跌33.4%

澳門統計暨普查局資料顯示，受今年6月18日疫情反彈的影響，今年第3季本地生產總值(GDP)按年實質下跌33.4%。疫情下入境旅客人次按年下跌50.8%，導致服務出口按年下跌46.7%，其中博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別下跌72.5%及45.9%。受固定資本形成總額及私人消費下跌拖累，內部需求按年跌幅擴大至14.4%。量度整體價格變動的本地生產總值內含平減物價指數按年下跌1.1%。

7月份澳門實施的相對靜止防疫措施影響經濟活動，住戶在本地的最終消費支出按年下跌13.3%，住戶在外地的最終消費支出亦下跌12.2%；整體私人消費按年下跌13.3%。

澳門政府在醫療補貼計劃及抗疫方面的支出增加，使政府最終消費支出按年上升5.7%，其中購入貨物及服務淨值上升10.2%，僱員報酬則下跌0.1%。

固定資本形成總額按年下跌34.3%，當中建築投資及設備投資分別下跌38.2%及18.8%。公共投資方面，主要因公共房屋、第四條跨海大橋及離島醫療綜合體的工程投資增加，令公共工程投資上升19.6%，設備投資則下跌44.4%。私人投資方面，博彩企業投資下跌，使建築投資按年下跌56.4%，設備投資亦下跌14.0%。

疫情影響貨物貿易往來，貨物進口及出口分別按年下跌27.9%及43.0%。

2022年首3季本地生產總值實質下跌27.8%。按本地生產總值主要組成部份分析，私人消費支出下跌7.8%，政府最終消費支出下跌1.1%，固定資本形成總額亦下跌19.7%；貨物出口及進口分別下跌19.9%及10.2%，而服務出口亦下跌34.3%，其中博彩服務出口下跌54.5%；服務進口下跌5.2%。