FTX主管被揭用表情符號批公司使費

加密貨幣交易所FTX的財務混亂愈揭愈多，新任行政總裁、重組專家John Ray III向法院提交的文件中表示，「在職業生涯中，我未見過一家公司經營得如此徹底失敗和可以如此缺乏可信賴的財務信息」。他指出， FTX 集團沒有對其現金進行中央管控，包括沒有準確的銀行賬戶清單和賬戶簽署人記錄，並且由於債務人沒有會計部門，因此尚未清楚FTX集團截至申請日持有的確切現金數額。

Ray指，FTX用公司資金為員工買樓和其他私人物品，據了解，這些交易中部份沒有入帳為貸款。更離譜的是，他發現FTX員工會透過聊天平台提交付款請求，不同主管會通過使用表情符號回覆，並批准付款。

到目前為止，債務人已經找到了「一小部分」能收回的數位資產，其中價值約7.4億美元的加密貨幣已被存放在新的冷錢包中，還有約5.6億美元現金在不同的銀行帳戶。因該公司的入賬混亂而草率，令回收數以十億元客戶資金相當困難。

其中一家「損手」的公司新加坡主權基金淡馬錫透露，在投資FTX之前花了約8個月盡職調查，包括審查FTX的審計財務報表，得知其盈利狀況。淡馬錫還聚焦加密貨幣金融市場服務提供商相關的監管風險，並徵求主要司法管轄區的外部法律和網路安全專家意見，法律和監管兩方審查投資。淡馬錫日前已撇帳2.75億美元相關的投資虧損。