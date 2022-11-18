澳門去年博彩業比重升4.6個百分點至25.8%

澳門統計暨普查局公布2021年全澳產業結構，2020年爆發的疫情對以旅遊業為主的澳門經濟造成打擊，2021年疫情仍然反覆，但與2020年相比有所改善，需求回升帶動整體行業增加值總額按年實質上升27.1%。

第三產業(服務業)增加值總額實質上升29.1%，佔整體行業比重按年上升1個百分點至92.3%，其中非博彩服務業的比重較2020年下跌3.6個百分點至66.5%，而博彩及博彩中介業的比重按年上升4.6個百分點至25.8%。

去年第二產業(製造業)增加值總額實質上升5.2%，佔整體行業增加值總額的比重則下跌1.0個百分點至7.7%，其中建築業的比重下跌0.6個百分點至5.8%，水電及氣體生產供應業下跌0.3個百分點至1.1%，製造業比重與去年相若。

2021年澳門生產及入口稅、營業盈餘及僱員報酬分別為423億澳門元、882億澳門元及1,163億澳門元，佔本地生產總值的比重為17.2%、35.7%及47.1%。僱員報酬按年上升0.9%，升幅較生產及入口稅和營業盈餘的升幅小，故比重較2020年下跌11.1個百分點，營業盈餘和生產及入口稅的比重則分別增加8.9及2.2個百分點。