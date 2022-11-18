新盤UPDATES：啟德跑道區項目做價再創新高

整體一手交投回落之際，豪宅新盤卻表現突出。啟德跑道區項目周內頻頻錄得成交，一再刷新項目成交價紀錄，短短5日內吸金逾2.9億元。

●啟德澐璟三房戶售4,500萬元再創新高紀錄

項目周五(18日)沽出2伙，共涉逾7,979.6萬元。當中，8座27樓B室，實用面積1,187方呎，三房間隔，設私人升降機大堂，連同1個車位以4,500萬元成交，呎價約37,911元，成交價及呎價再創項目新高。該名買家採用180天即供優惠付款計劃入市。該盤5日內沽出9伙，成交價介乎2,375.52至4,500萬元，成交呎價介乎30,300至37,911元，短時間內套現逾2.9億元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅1,620萬元招標沽

●紅磡必嘉坊．迎匯單日沽3伙

是日發售的單位包括5伙開放式戶、13伙一房戶、3伙兩房戶、2伙三房戶，折實價由458.8萬至1,125.54萬元，折實呎價由20,263至21,898元。

●大埔白石角朗濤四房現樓海景戶曝光

參觀。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，上述單位為第1座6樓C室，實用面積1,648方呎，採四房連三套房間隔。單位室內設計採用的物料以可持續柚木為主，客廳連接52方呎露台，外望吐露港景致。該盤於上月沽出5伙，包括兩房、三房及四房戶型，全屬海景戶。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna三房849.45萬沽

●西半山大學閣下周二起招標推售1伙

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周五(18日)上載最新銷售妻排，落實下周二(22日)起招標出售第1座8樓B室，為實用面積1,584方呎，四房間隔。該單位招標期為11月22日至30日，期間每日下午1時招標，下午2時截標。

●觀塘凱滙第2期個別單位增折扣

●將軍澳日出康城OCEAN MARINI錄終止交易

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，周五(18日)錄得終止交易個案。涉及的單位為第1B座26樓B室，實用面積547方呎，兩房間隔，原本於2020年4月以937.5萬元沽出，當時呎價約17,139元。

●旺角雋薈累沽105伙

納米新盤續錄成交，由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，由今年初開售至今，累計售出105伙，佔全盤120伙的約88%，套現逾4.6億元。

香港置業行政總裁馬泰陽表示，該盤過去一個月內售出逾30伙，涉及金額約1.5億元，當中項目的D單位亦全數沽清。