新盤UPDATES：啟德跑道區項目做價再創新高
2022年11月18日 21:31
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整體一手交投回落之際，豪宅新盤卻表現突出。啟德跑道區項目周內頻頻錄得成交，一再刷新項目成交價紀錄，短短5日內吸金逾2.9億元。
●啟德澐璟三房戶售4,500萬元再創新高紀錄
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，自本周初以全招標形式推售首批118伙後，連番錄得成交，並再度刷新啟德跑道區內單位成交價及呎價新高紀錄。
項目周五(18日)沽出2伙，共涉逾7,979.6萬元。當中，8座27樓B室，實用面積1,187方呎，三房間隔，設私人升降機大堂，連同1個車位以4,500萬元成交，呎價約37,911元，成交價及呎價再創項目新高。該名買家採用180天即供優惠付款計劃入市。該盤5日內沽出9伙，成交價介乎2,375.52至4,500萬元，成交呎價介乎30,300至37,911元，短時間內套現逾2.9億元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅1,620萬元招標沽
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，最新透過招標沽出別墅3地下B室，實用面積1,121方呎，五房間隔，連665方呎花園，成交價為1,620萬元，呎價約14,451元。
●紅磡必嘉坊．迎匯單日沽3伙
九龍區新盤開售，恒基地產(00012)旗下紅磡重建項目必嘉坊．迎匯，今(18日)傍晚起首輪發售23伙。據市場消息指，項目單日暫沽3伙。
是日發售的單位包括5伙開放式戶、13伙一房戶、3伙兩房戶、2伙三房戶，折實價由458.8萬至1,125.54萬元，折實呎價由20,263至21,898元。
●大埔白石角朗濤四房現樓海景戶曝光
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周五(18日)公布首度開放四房現樓海景戶予公眾
參觀。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，上述單位為第1座6樓C室，實用面積1,648方呎，採四房連三套房間隔。單位室內設計採用的物料以可持續柚木為主，客廳連接52方呎露台，外望吐露港景致。該盤於上月沽出5伙，包括兩房、三房及四房戶型，全屬海景戶。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna三房849.45萬沽
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，連日來續錄成交。據項目成交紀錄冊，最新沽出的單位為8A座12樓C室，實用面積609方呎，三房間隔，成交價為849.45萬元，呎價約13,948元。資料顯示，該盤由上月底開售至今，累沽113伙，佔整體供應近七成。
●西半山大學閣下周二起招標推售1伙
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周五(18日)上載最新銷售妻排，落實下周二(22日)起招標出售第1座8樓B室，為實用面積1,584方呎，四房間隔。該單位招標期為11月22日至30日，期間每日下午1時招標，下午2時截標。
●觀塘凱滙第2期個別單位增折扣
信和置業(00083)等合作的觀塘凱滙第2期，周五(18日)更新價單，為個別單位增加折扣及付款方法。新價單專為第3座51樓G室的買家提供「尊貴100天付款計劃」，享照售價減3.5%的折扣，同時特別享有額外折扣、尊貴折扣、開心入住折扣及指定單位折扣，共21.5%專屬優惠，連同其他折扣計，該單位買家最高可獲32%優惠及138,100元折扣。另特別提供第一按揭貸款。該單位實用面積380方呎，定價為1,165.9萬元。
●將軍澳日出康城OCEAN MARINI錄終止交易
會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，周五(18日)錄得終止交易個案。涉及的單位為第1B座26樓B室，實用面積547方呎，兩房間隔，原本於2020年4月以937.5萬元沽出，當時呎價約17,139元。
●旺角雋薈累沽105伙
納米新盤續錄成交，由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，由今年初開售至今，累計售出105伙，佔全盤120伙的約88%，套現逾4.6億元。
香港置業行政總裁馬泰陽表示，該盤過去一個月內售出逾30伙，涉及金額約1.5億元，當中項目的D單位亦全數沽清。