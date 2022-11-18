港景峯遺產貨勁劈逾千萬沽　做價較估值低逾2成

市況欠佳，業主只有大幅減價才可吸引買家接貨，九龍站本月暫錄4宗成交，全屬劈價交投，其中港景峯套三房遺產貨，今年初曾以2,890萬元高價放售，其後隨市況下調至2,200萬元，獲新買家大膽還價，最終累劈1,030萬元，以1,860萬元成交，較銀行估價低約22%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨13座高層1室，實用面積約475方呎，兩房間隔，原叫價約668萬元，減價至608萬元筍價易手，呎價約12,800元。原業主於2014年7月以約528萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約80萬元，升值約15%。

●中原陳家鴻表示，北角乘龍閣低層A室，實用面積約1,216方呎，三房連套房間隔，叫價約2,400萬元，累減430萬元，以1,970萬元易手，呎價約16,201元。原業主於1988年以230萬元買入單位，持貨34年帳面獲利1,740萬元。

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九龍區

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨本月至今暫錄8宗成交，平均實用呎價跌至約10,489元，屋苑1期百老匯街2號高層A室，實用面積約885方呎，三房間隔，由遺產承辦人放售，最初開價960萬元，終以910萬元成交，呎價約10,282元。

●中原胡鴻洲表示，九龍站本月至今暫錄4宗成交，全屬減價交投，其中港景峯2座中層A室，實用面積約931方呎，三房連套房間隔，今年初以2,890萬元放售，期間多次因市況調整叫價，下調至2,200萬元，獲新買家大膽還價，最終累減1,030萬元，以1,860萬元易手，呎價約19,979元，較銀行估價低約22%。該單位屬於遺產物業，原業主於2002年2月以862萬元購入單位，後人為外籍人士，已搬離香港，遂減價沽貨套現。

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新界區

●中原吳嘉權表示，樓市持續向下，不少業主願意擴大議價空間，沙田濱景花園3座高層E室，實用面積約544方呎，三房連套房間隔，2月放盤開價約880萬元，其後減至745萬元，議價後以690萬元易手，累減190萬元，呎價約12,684元。原業主於2019年5月以895萬元購入單位，持貨約3年帳面蝕讓205萬元，單位期內貶值約23%。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區本月至今暫錄約31宗成交，對比上月同期錄約38宗下跌約18.4%，新港城本月暫錄約7宗成交，新近錄得F座中層5室，實用面積約519方呎，三房間隔，開價約750萬元，議價後以678萬元易手，呎價約13,064元。原業主於2014年以580萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約98萬元，升值約16.9%。

●利嘉閣黃嘉偉稱，粉嶺綠悠軒4座極高層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，早前叫價約560萬元放售，累減約47萬元，終以513萬元易手，呎價約11,350元，低市價約5%。原業主2011年斥約375萬元購入，持貨11年，轉手帳面獲利約138萬元，升值約36.8%。

●世紀21奇豐蔡惠娟表示，粉嶺中心E座低層8室，實用面積約368方呎，兩房間隔，望內園景，原開價420萬元，放盤1星期減價20萬元，獲買家以400萬元承接，減幅約4.8%，呎價約10,870元。原業主早於1994年9月購入上址，當時作價184萬元，持貨28年帳面獲利216萬元，單位期內升值1.2倍。

●中原丘漢偉稱，荃灣名逸居1座高層B室，實用面積約551方呎，大兩房間隔，今年4月開價888萬元，7月減至820萬元，業主因趕移民，近兩個月減價幅度明顯擴大，最終減至以730萬元獲承接，呎價約13,249元。新買家為家庭客，原擁有自置物業，但數年前「落錯車」，之後因樓價持續攀升而未成功再上車，直至近月樓價掉頭回落，見上址較同類單位售價為低，遂斥資入市。

●中原鍾宏遠表示，屯門區本月累錄約61宗二手成交，較上月同期多約30%，其中600萬元以內成交佔90%，屯門瓏門7座中層E室，實用面積約568方呎，三房間隔，放盤3個月累減80萬元，以870萬元沽出，呎價約15,317元。原業主於2017年11月以788萬元購入單位，持貨5年帳面獲利82萬元，升值約10%。

●中原王勤學表示，元朗區本月至今累錄41宗二手買賣成交，只有劈價或低價盤才有機會吸引買家興趣，其中朗庭園5座高層D室，實用面積約425方呎，兩房間隔，開價530萬元，減價21萬元，以509萬元易手，呎價約11,976元，做價回到1年前。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園L段2街雙號洋房，實用面積約848方呎，以910萬元易手，呎價約10,731元。原業主於1986年以約39萬元購入單位，持貨36年帳面獲利約871萬元，升值約22倍。

●利嘉閣劉景駿表示，東涌藍天海岸1座高層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，外望山景，成交價682萬元，呎價約14,062元。買家觀望樓市逾半年，見樓價已回落約15%，認為即使再下跌，自住的風險有限，於是把握時機入市。

●美聯尹皓霆表示，將軍澳中心7座低層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，近日獲用家以633萬元承接，呎價約15,591元。原業主於2008年11月以190萬元入市，持貨超過14年帳面獲利443萬元，升值超過2.3倍。

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