樓價急跌！荃灣半新盤鬆綁輸113萬　西半山豪宅5年貶值2200萬

樓價跌得愈快，業主沽貨蝕得愈甘。荃灣映日灣短短數天再有業主虧損離場，持貨3年鬆綁沽貨即蝕約113.4萬元。

利嘉閣譚健偉稱，上述映日灣1座中層B室，實用面積約643方呎，三房間隔，累減約312萬元，以1,068萬元售出，呎價約16,610元。據悉，原業主於2019年8月以約1,181.4萬元一手入市，至今貶值約9.6%。項目本月暫錄3宗成交，其中，兩宗為蝕讓，包括日前以約383萬元易手的開放式戶，較3年前購入價低約4萬元。

此外，中原侯惠良表示，買家欠入市信心，業主擴大議價空間，沙田富豪花園F座中層B室，實用面積約670方呎，套三房間隔，7月開價約930萬元，兩度減價共約222萬元，以708萬元易手，呎價約10,567元，原業主持貨約5年帳面虧蝕約64萬元。

東環4年首穿5球

東涌東環樓價失守「5球」，美聯吳楚興指出，該盤3B座低層3室一房戶，實用面積約378方呎，以488萬元易手，呎價約12,910元，為屋苑近4年首宗低於500萬元成交。

超級豪宅亦難敵跌市。資料顯示，西半山天匯高層複式戶，實用面積約3,835方呎，五房連五套房間隔，連同兩個車位以3.78億元登記成交，呎價約98,566元。原業主於2017年底以4億元購入物業，持貨5年帳面損失約2,200萬元。代理稱，該單位曾以約4.2億元放售。