美股道指升近200點　服裝品牌GAP績後升近一成

部分美國大型零售商季績表現好過預期，道指周五(18日)早段升168點，至33,714點；標指升24點，至3,970點；以科技股為主的納指升60點，至11,204點。另外，紐約期油跌5.25%，布蘭特期油跌4.36%。

港股外圍方面，恒指夜期現報17,949點，跌44點，低水44點。

市場普遍預期下月美國聯儲局將放慢加息步伐至0.5厘，惟著名基金經理阿克曼認為，聯邦基金利率仍明顯低於預期水平，不認為聯儲局有能力把通脹壓抑至2%目標水平，並將對股市造成壓力。

阿克曼表示，全球工資上升、替代能源過渡期、去全球化，以及生產和採購本地化將加大聯儲局抗通脹的難度。近期數據雖反映通脹有所緩和，但仍暗藏隱憂。外媒一項調查發現，受訪的29名經濟學家中，有18人稱未來6個月更大的風險是價格升幅或超預期。

通脹高企下，「打工仔」務求工資加幅能追上通脹。全球諮詢公司韋萊韜悅(WTW)調查顯示，美國企業料明年加薪4.6%，比年初WTW類似的調查結果高0.5個百分點。為了在緊張的勞動力市場吸人才，57%受訪者稱以高過平均水平的人工招聘人手。是次調查在10至11月進行，共1,550間美國機構參與。

企業陸續公布季績，服裝品牌GAP截至10月29日止第三季收入按年增2.43%，至40.39億美元；純利錄2.82億美元，按年虧轉盈；經調整每股盈利71美仙，遠超預期，推動股價周五早段曾升9.99%。該企表示，在促銷環境加劇等因素下，對前景保持審慎態度，料本季收入將按年錄中單位數跌幅。

美國半導體設備大廠應用材料(Applied Materials)截至10月底止第四財季純利按年倒退7.06%至15.91億美元，惟行政總裁迪克森大派「定心丸」，稱在近期地緣政治和宏觀經濟挑戰下，公司開支增長正減慢，同時實行戰略投資，使公司能在半導體行業中脫穎而出。該企預期，2023年首財季收入約67億美元，上下浮動4億美元，預測已計及美國近期晶片出口限制和供應鏈影響，其股價升3.54%。

事實上，美國不斷阻礙中國晶片業在當地拓展，據報部分參議院議員欲將其修正案加入今年的《國防授權法》(NDAA)內，阻止聯邦政府與中國半導體生產商做生意。