三星夥美企改善良率　旨在挑戰台積電...

外媒報道，由於三星於晶片製造技術不如台積電，目前已與美國公司Silicon Frontline Technology合作，務求提高半導體晶片的良率。三星4納米及5納米製程存在良率相關問題，三星不希望在3納米製程又出現良率問題。而Silicon Frontline將協助三星改進先進晶片製程的性能和良率。

三星代工廠製造的Snapdragon 888和Snapdragon 8 Gen1存在過熱問題，因而失去製造Snapdragon 8+ Gen 1、Snapdragon 8 Gen 2及Nvidia RTX 4000 GPU的合約。目前三星仍努力解決這些問題。

Silicon Frontline提供晶片資格評估及ESD(靜電放電)預防技術。ESD是導致半導體晶片缺陷的原因之一。據悉，三星在晶片設計及生產過程中與Silicon Frontline長期合作，並取得滿意結果。

報道指出，若三星提高未來晶片製造工藝，結合其3納米GAA架構，或可再次與台積電競爭，並獲得超微半導體、輝達及高通等大客訂單。