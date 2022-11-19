東方日報B1：華明年經濟唱好聲四起

內地逐步放寬防疫政策，經濟前景的陰霾幾乎盡掃，加上早前發布的今年第三季國內生產總值(GDP)穩中有升，令不少外資投行驚喜之餘，近期更陸續引來國際機構「轉軚」唱好重新開放邊境限制、經濟加速復甦的目標在望。一直被外界視為中國人民銀行顧問的人行貨幣政策委員會委員劉世錦更揚言，明年內地經濟按年增長目標至少達5%，重回正軌及合理區間已成當務之急。

下月召開中央經濟工作會議為內地政策最新焦點所在，日前據報有內地顧問將於會上建議，把明年GDP增速目標定在4.5至5.5%的溫和區間。時隔一日，曾是國務院發展研究中心副主任的劉世錦昨日強調應力爭今、明兩年達5%左右的平均增速，這是實現中國式現代化長期增長目標的關鍵步伐。如果明年上半年內地能基本或完全擺脫疫情影響，各項穩增長措施落實到位，改革開放加大力度，GDP實際增速可能高於5%。

不過，從近期經濟走勢看，劉表示，今年GDP達5%增速或有難度，因受疫情封控的城市遭受長期經濟損失，不利勞動生產率等。同場的內地經濟智囊亦提及，目前內地最大風險就是經濟增速持續滑出合理區間，這情況須及時扭轉，而增速回升關鍵是平衡各方目標，包括發展與監管，建議應調整地方政府、企業的積極性，加強體制和政策上的確定性，扭轉企業預期。

事實上，今年多個地方政府的財政收入或不及年初預期。面對年內疫情衝擊，各地推進退稅減稅等惠民政策，加上樓市賣地市況低迷等，均對地方財政收入造成影響。

臨近年尾，為做到財政收支平衡，不少地方依法密集調整預算。有中部地區某市財政局透露，地方一般公共預算收入較年初調減超過一億元人民幣，但受煤炭、石油、天然氣等資源類大宗商品價格保持高位運行帶動下，仍有資源型省市如陝西、山西等地方一般公共預算收入逆勢大漲。

另一方面，會計師事務所畢馬威中國最新發布的本季內地經濟觀察報告，指出未來一段時間內地經濟復甦依然面臨很多擾動，如何改善企業和居民的預期和信心，對經濟恢復至關重要；惟預期未來一段時間內地政府將繼續推出更多措施，使疫情防控更精準，更好地統籌疫情防控和經濟社會發展。

該機構首席經濟學家康勇認為，疫情反覆、樓市下行、國際地緣政治變化等因素使內地第二季經濟增速放慢，但在穩經濟政策不斷支持下，第三季經濟按年增速達3.9%，比第二季明顯改善，就顯示出內地經濟的韌性，預期明年內地經濟將加快復甦，由今年料升3.5%提速至5.5%。

投行高盛亦預估明年內地經濟增長可達4.5%，較今年的3%增速預測加快1.5個百分點，主要是內地在明年3月全國「兩會」(政協及人大會議)後或將逐步放寬「動態清零」防疫政策，重新恢復正常的邊境管制後，消費有望強勁反彈。假設明年下半年內地結束「清零」防疫政策，預計消費增長將貢獻全年GDP增長目標的三分之二。