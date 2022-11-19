【東方產評】加密幣騙局猖狂　港拓虛產得設防

無可否認，全球金融創新科技發展迅速，作為國際金融中心的香港，不能怠慢，得與時並進，探討規範相關的產業發展，以走在潮流的前端，保持國際競爭力。之不過，從今年以來，加密貨幣市場先後爆出「黑天鵝」，違規操作等信用事件層出不窮，坑殺巨量資本，敲響監管不足的警號。香港欲把握發展這門新興產業「機遇」的同時，亦得嚴肅檢視圍繞虛擬資產的各種風險，並加以妥善和嚴格的監管，務必以保障投資者和確保整體金融系統穩定為先。切勿抱着「人做我做」的心態輕率行事，若「引狼入室」，隨時得不償失，更敗壞金融中心的名聲！

繼今年5月，曾名列全球10大的加密貨幣之一的Terra(LUNA幣)出事，穩定幣全面失控，引發幣圈大屠殺，沒料到半年之後，又爆出加密貨幣交易所FTX倒閉事件。目前FTX已申請破產保護，創始人不知所終，而接管人更發現，公司出現種種荒謬的違規行為，內部幾近是「零監管」，可這家公司出事前涉及的資金缺口高達80億美元，可見這個「騙局」的「水分」驚人，如今「東窗事發」，不可收拾！

以上兩宗幣圈爆雷事件，共同點都是缺乏內部監控、放任發展，且涉及槓桿操作，至無限放大「殺傷力」。以FTX事件為例，非但債權人涉及逾百萬名，除了散戶被割韮菜外，就連有規有矩的專業國際級金融大戶都要「損手」，可見其必然存在十分嚴重的監管漏洞，才會落到如此糟糕的地步，且事件影響仍在不斷發酵，將無可避免嚴重打擊投資者信心。

適逢上月港府發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，包括引進上市的虛擬資產交易所買賣基金(ETF)，並讓散戶涉足證券型代幣發行(Security Token Offering，STO)等。港府要推動金融創科發展，雖無可厚非，但也得觀察世界產業發展，謹而慎之，周全檢視箇中風險，有序試行，切莫輕率行事，變相讓散戶去當「炮灰」，落得血本無歸。

事實上，虛擬資產是新興產業，如今各地缺乏監管之餘，國際上亦缺乏共同認可的監管標準，這使得監管者變得無從入手。再看加密貨幣的理念是去中心化，變相削弱中央銀行功能，加大監察金融系統風險的難度。難怪中國將所有加密貨幣列為非法，畢竟現階段根本無法妥善管控相關風險，就無謂添煩添亂。

美國作為全球金融霸主，但一直對包括加密貨幣的虛擬資產監管抱寬容態度，原因之一，乃部分加密貨幣以美元作為抵押品，沒有觸動美元霸權底線之餘還加大美元需求；而加密貨幣時不時就大崩盤「割韮菜」，蒸發巨量財富，形同協助這些年放任印銀紙的聯儲局回收部分市場流動性，故見白宮一直採「拖」字訣，並不急於出手整頓。

香港這時謀在虛擬資產產業大展拳腳，難免令人擔憂。一則難料美霸相關的產業政策部署，隨時引發金融動盪，此前深度參與相關產業發展，說不定反種禍根；二則缺乏國際監管標準下的發展，大增風險管控難度，港府得確保有足夠金融創科專才來主責監管，量力而為。