馬斯克整頓Twitter　逼員工二揀一？

全球首富馬斯克收購社交平台Twitter後多多搞作，近日向員工發電郵，叫佢哋「二揀一」，要求員工接受長時間在高壓下工作，否則將會收到大信封。咁激進嘅「馬斯克主義」，卒之搞到有傳聞話剩低嘅3,700名員工之中，約有75%選擇唔留喺Twitter。最新係Twitter隨即宣布關閉各個辦公室，直至下周一先重新開放，市場猜測係唔想畀離職員工破壞公司喎，估唔到老外都識「斬腳趾避沙蟲」！

馬斯克之前發電郵要求員工美國時間星期四下晝5點前，簽名同意成為Twitter 2.0一分子，否則將收到一筆過3個月人工的遣散費，絲絲覺得都算有良心。接手一個月之內，馬斯克先解僱幾千名員工，又取消晒在家工作安排，簡直係將美國科技公司最流行嘅工作模式全部掉轉晒。

傳大量員工劈炮 態度軟化

如果馬斯克堅決履行「長期高壓工作」，咁Twitter員工人數有望跌至低於1,000人，簡直係「跌穿晒250天線」，進入熊市咁款！到時Twitter仲可唔可以如常運作？有傳馬斯克見咁多人劈炮，態度已經軟化，包括請人挽留特定員工，同埋強調只要主管同意就能繼續在家工作等。

至於馬斯克本人自從買起Twitter之後就日日呻忙，特斯拉(Tesla)董事會都嫌棄佢忙到唔得閒理業務，Tesla變二奶仔，仲要袋住巨額人工。據Tesla董事之一James Murdoch稱，馬斯克在過去幾個月已確定咗一個潛在繼任人嚟領導Tesla，惟未有透露名字。