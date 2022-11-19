溫灼培：英陷衰退　鎊匯前景淡

英國第三季國內生產總值(GDP)按年增長2.4%，這增幅看似理想，但若按季比較已出現收縮0.2%。似乎英倫銀行行長貝利於11月3日議息會上所指，英國經濟或於第四季將開始見衰退，並且預期衰退將一直維持到2024年中，將有機會成真。

財政大臣侯俊偉周四公布規模達550億英鎊的財政預算案，包括增加向富人徵收稅款及削減支出，目的是填補公共財政漏洞，恢復英國經濟信譽。這些措施包括削減約300億英鎊公共開支，採取達250億英鎊的增稅計劃，如降低須繳納最高入息稅率收入門檻、把石油及天然氣公司等能源行業的暴利稅率從25%提高至35%、未來兩年內削減股息津貼及年度資本增值稅豁免等，大部分措施預計在2024年大選後數年內實施。其他措施包括把養老金、福利和稅收抵免提高10%，繼續為家庭能源帳單提供補貼，但會減少金額。預算案公布後，英鎊匯價隨即下跌。

主導反彈因素難持久

近期英鎊匯價反彈，主要是靠美國通脹回落，增強了市場對美國加息周期快見頂的預期所致。另外，由於美國共和黨曾揚言當重奪眾議院控制權後，不會在資金上支持烏克蘭，惟有盼望俄烏戰爭快點結束，俄羅斯的廉價能源有望再往西輸，這亦是近期支撐英鎊上升的因素。

然而，上述兩因素最終能否成真，現仍有待觀察，而因缺乏俄羅斯廉價能源後已遭破壞的英國經濟，日後要回復舊觀相信亦不易。除非英國真的能重用上俄羅斯的天然氣，否則英鎊兌美元料難上破1.20阻力，前景仍是看淡。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培