陳鳳珠：內房企困境有望緩解

中國指數研究院表示，10月份房地產企業非銀融資總額按年上升16.4%至556.8億元人民幣(下同)，為年內首次出現正增長，反映行業融資已出現修復迹象。此外，中國銀行間市場交易商協會亦表示，將2018年設立的民企債券融資支持工具擴容，支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資，預計可支持2,500億元的民企債券融資，並可視乎情況進一步擴容。交易商協會已組織中債增進公司積極展開部分民營內房企業債券融資增信工作，並取得成效。

今年第三季末，內地房地產貸款餘額按年上升3.2%至53.3萬億元，前3季度增加8,488億元，佔同期各項貸款增量的4.7%。而第三季末，房地產開發貸款餘額按年增2.2%至12.7萬億元，增速較上半年高2.4個百分點。

推針對性政策支持融資

近日，內地積極推進房地產企業的融資情況。中國人民銀行及中國銀保監會已聯合出台《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，涉及6方面共16條具體措施，其中包括對房企的開發貸款及信託貸款等存量融資，在保證債權安全的前提下，鼓勵金融機構與房地產企業通過存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支援，在未來半年內到期的允許超出原定多展期一年。

同時，監管部門亦階段性調整部分金融管理政策，包括延長房地產貸款集中度管理政策過渡安排及階段性優化房地產項目併購融資政策等，並支持各地合理確定當地個人房貸首付比例及貸款利率政策下限等內容。

人行調查統計司表示，隨着內地監管機構提出支持房地產市場平穩健康發展的通知，料內房可「軟着陸」，而新政策試點解決供求問題，要求金融機構承擔更大責任，允許部分貸款展期，短期內可紓緩不良貸款快速累積的壓力。

另外，中銀保監亦允許優質房企以銀行保函置換預售監管資金，置換金額不超過監管帳戶中確保項目竣工交付所需的資金額度的30%，置換後的監管資金不低於監管帳戶中確保項目工交付所需資金額度的70%，料此舉有效提高房企的資金流動性，同時資金監管帳戶內留有充足額度，以保障項目竣工交付。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)