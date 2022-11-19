1周10大驚奇︰加密貨幣連環爆煲　大鱷籲買金避險

曾是全球第二大加密貨幣交易的FTX爆煲事件繼續發酵，隨時醞釀出另一場「雷曼危機」。FTX向法庭提交的文件顯示，公司的債權人涉及逾100萬名，涵蓋FTX全球品牌大使兼股東Stephen Curry，連帶職業棒球手大谷翔平、網球手大坂直美等同樣遭殃。金融市場危機來襲，電影《沽注一擲》原型、著名基金經理貝瑞 (Michael Burry)呼籲，應趁機吸納黃金！

【1、《沽注一擲》大鱷︰是時候買入黃金】

曾經估中2008年金融海嘯、去年曾在散戶抱團挾倉GameStop事件中大賺特賺的著名基金經理貝瑞表示︰「我長期以來認為，當幣圈醜聞連爆並擴散開來，就是買進黃金的時刻。」

貝瑞過去在投資界戰績彪炳，其事迹更被拍成電影《沽注一擲》。今次也是他罕見地對金價發表評論，認為現在已到買入黃金的時機，理由是加密貨幣交易所FTX破產事件有在幣圈蔓延開來的風險。

加密貨幣的支持者們一直把比特幣等虛擬資產視為「數碼黃金」，主張加密貨幣比黃金更適合作為避險資產和保值工具。然而，加密貨幣價格今年來價格一落千丈，反觀金價今年來僅跌約個位數，表現甚至好過股市。

貝瑞又透露，他現在擁有龐大的股票淡倉部，又曾警告投資者勿被近日美股反彈所欺騙。

【2、FTX財務混亂 主管用表情符號批資金】

加密貨幣交易所FTX的財務混亂愈揭愈多，新任行政總裁、重組專家John Ray III向法院提交的文件中表示，「在職業生涯中，我未見過一家公司經營得如此徹底失敗和可以如此缺乏可信賴的財務信息」。他指出，FTX用公司資金為員工買樓和其他私人物品。據了解，這些交易中部分沒有入帳為貸款。更離譜的是，他發現FTX員工會透過聊天平台提交付款請求，不同主管會通過使用表情符號回覆，並批准付款。

他表示，FTX沒有對其現金進行中央管控，包括沒有準確的銀行帳戶清單和帳戶簽署人紀錄，並且由於債務人沒有會計部門，因此尚未清楚FTX截至申請日持有的確切現金數額。

到目前為止，債務人已經找到了「一小部分」能收回的數碼資產，其中價值約7.4億美元的加密貨幣已被存放在新的冷錢包中，還有約5.6億美元現金在不同的銀行帳戶。因該公司的入賬混亂而草率，令回收數以十億元客戶資金相當困難。

其中一家「損手」的公司新加坡主權基金淡馬錫透露，在投資FTX之前花了約8個月盡職調查，包括審查FTX的審計財務報表，得知其盈利狀況。淡馬錫還聚焦加密貨幣金融市場服務提供商相關的監管風險，並徵求主要司法管轄區的外部法律和網絡安全專家意見，法律和監管兩方審查投資。雖然在投資前進行了嚴格的交易審查，可惜看來還是敵不過「幣圈騙子」。淡馬錫日前已表明，會為該畢總額2.75億美元的FTX投資作減值撥備。

【3、芒格批評加密貨幣是「欺詐」、是「錯覺」】

「股神」巴菲特軍師兼巴郡副董事長芒格一直反對投資比特幣，在世界第二大加密幣交易所FTX申請破產後，他接受外媒訪問時對數字資產加大了批評的力度，指「這部分是欺詐，部分是錯覺」，「是一個糟糕的組合，我既不喜歡欺詐，也不喜歡錯覺，這種錯覺可能比欺詐更極端」。

芒格長期將比特幣稱為「愚蠢及邪惡」，他並曾敦促禁止加密貨幣。

【4、凱雷：日圓或已經歷最差跌勢 明年有望大舉反彈】

凱雷集團全球研究主管Jason Thomas表示，日圓最糟糕的跌勢似乎已經過去，隨着美國聯儲局放慢升息步伐，美元可能即將見頂。

Thomas預計，聯儲局將於12月加息半厘，然後進入小幅加息期，直至明年3月底，今輪加息周期將會結束。如果緩慢加息的預測成為市場廣泛認同的觀點，那麼日圓兌美元可能升至130，明年甚至會接近125水平。

他認為，隨着12月聯儲局加息半厘及鷹派言論，可能將日圓兌美元最終推至151.95的30多年新低。然而，當聯儲局加息周期即將結束時，透過槓桿押注強勢美元的投資者將需要平倉，從而導致相反方向「非常大的調整」。若此看法成立，日圓將開始反彈，日本家庭、金融機構及企業也即將發現，其外國資產的價值相對於國內價格過高，從而引發資金匯回並提振日圓。

【5、阿克曼：聯儲局無法令通脹回復至2% 股市勢受壓】

儘管美國聯儲局已多番加息遏通脹，然而著名對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)仍認為，目前的聯邦基金利率仍低於該有的水平，令到通脹仍無法受控，不太可能回復至2%的穩定水平，對股市構成風險。

外媒報道，阿克曼表示，即使央行激烈加息，但地緣政治因素將使通脹持續高企。他續稱，人們在過去一年應對供應鏈風險變有經驗，使美國高層都在重新思考外判或遠距離供應鏈。隨着更多資金將流向更近的地方，在美國做生意的成本將會愈來愈貴。

此外，他指全球工資上升、轉向替代能源的過渡、去全球化及向國內採購等轉變，都左右影響聯儲局降低通脹的能力。

【6、世貿：料主要經濟體將面臨「真正」衰退風險】

世界貿易組織(WTO)秘書長Ngozi Okonjo-Iweala警告，隨着俄烏戰爭、食品燃料成本上漲等因素，對全球經濟帶來負影響，有幾個主要經濟體將面臨「真正」的衰退風險。

Okonjo-Iweala稱，「衰退可能不會發生在所有地方」，但幾個主要經濟體將面臨風險，同時，主要經濟體衰退將嚴重影響新興市場和貧窮國家，「因為他們的經濟復甦需要依賴發達國家」。

他表示，已促請G20(二十國集團國家)逐步消除糧食出口限制，以壓低糧食價格，避免糧食問題影響貧困國家經濟。

世界貿易組織早前預測，明年全球貿易僅會增長1%，遠低今年初所預測的3.5%。Okonjo-Iweala認為，目前全球有太多的不確定性，同時所有均是負面消息。

【7、拉加德：衰退難遏價格飆升勢頭 歐央行將再加息】

歐洲央行行長拉加德表示，經濟衰退風險上升，惟衰退不足以遏制價格飆升勢頭，因此可能需要將利率上調至限制經濟擴張的水平，才能壓低高企的通脹率。

拉加德直言歐元區的通脹水平太高，預計央行將進一步加息，冀將把利率上調到能夠讓通脹率及時回落到中期目標的水平。她補充說，歷史經驗表明，衰退不太可能在短期內顯著降低通脹。

【8、IMF：經濟衰退逼近 各國宜保存外儲防風險】

多家美國科技公司宣布大規模裁員，經濟衰退看似近在眼前。外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁戈皮納特(Gita Gopinath)坦言，對於許多國家來說明年似乎正要迎接一場衰退，各國應保存外匯儲備，防金融風險惡化。

戈皮納特談及中國前景，她認為政府需要採取行動解決房地產行業問題，確保金融穩定。同時，中國方面也需要調整動態清零政策，才能實現持續、平衡的經濟復甦。

【9、瑞銀料內地防疫形勢將好轉 維持明年GDP增長4.5%預測】

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預計，隨着內地政策支持繼續加碼，預計第四季和明年第一季國內生產總值(GDP)按年增速仍較為疲弱，分別為3.3%和2至2.5%。該行依然預計2023年第二季開始防疫形勢可能明顯好轉，在那之前政府會在更多方面做好準備工作。

汪濤維持對內地2023年全年GDP增長為4.5%左右的預測不變。

【10、世銀指去年全球債務大增 中國應負削債責任】

世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)表示，2021年低收入國家的債務急劇上升，中國佔官方雙邊債權人貸款的66%，強調窮國有必要減少債務。然而，中國不情願參與債務重組，導致整體削債進程緩慢，整體債務問題將成為G20會議中一個重要話題。

報道引述6月公布的初步數據，2021年中低收入國家的外債9.3萬億美元，平均增長6.9%，超過2020年的5.3%漲幅。目前，中國是全球上最大的官方雙邊債權國，也是商業債權人。