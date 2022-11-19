【錢夫人巡舖】「稅稅有金招」！貸款年息低至1.18厘

今個星期港元拆息1個月期夾到上3.59厘，高到嚇親錢夫人。好在各間銀行定期存款息大致都差不多，沒有再大手加息，否則，錢夫人又賺少一截！手頭上閒錢都已經拎去做定期，正愁無盤川之際，原來稅貸戰已經悄悄地開鑼，今年息口雖然高過去年，但考慮到資金成本，都仍然有賺。

大新交稅「快應錢」，實際年利率低至1.18厘，比起上年的1.08厘略高，不過當時美國都未加息，港元銀行拆息都無現時咁高。可借高達200萬港元或月薪12倍，低者為準，還款期長達24個月。假設貸款額為200萬港元，還款期6個月，每月平息為0.09厘，實際年利率為1.86厘，利息總額為10,798港元。

大行亦毫不輸蝕，滙豐分期「萬應錢」私人貸款實際年利率低至1.65厘，最高貸款額可達300萬港元或月薪23倍，以較低者為準，還款可最多分期60個月。

渣打私人分期貸款實際年利率低至1.7厘，貸款額略為低，200萬港元或月薪18倍。還款期長達60個月。

錢夫人提提你：借錢梗要還！好嘞，講完借錢，是時候講講存款。虛擬銀行WeLab Bank新增15個月存期，年利率5厘，存款入場費10個大洋。終於擺脫送演唱會門票當利息，有多一個選擇，錢夫人都是比較實際，袋現金最好！同一時間，該行私人貸款實際年利率可低至1.27厘(包括現金回贈3,000元)。

滙豐12個月定期年利率加至最高4.3厘，需要是卓越理財或尚玉級數客戶，1萬港元起存。而資金門檻較低的滙豐One亦有4.1厘。如果以200萬大元計，定期1年，可袋8.2萬元。