致富智庫：何謂「窮體質」？專家教你戒掉3大惡習...

打從出生開始，我們的體質可以說是命中注定、不能改變；但同時，隨着一個人後天的生活及飲食習慣等，體質會有所改變，絕非單看上天安排。

在金錢世界亦然，大家可能認為窮人一出世就係輸家，但世上有多少人是含着金鑰匙出世的幸運兒？要改變貧窮的現狀，首要之務是要在心理層面改變自己的意識，擺脫「窮體質」，養成「富體質」，嘗試以富人的角度去看待問題。

態度決定命運，好的心態帶來成功，壞的心態毀滅自己。在《窮體質富體質》一書中，作者石原加受子列舉出窮體質「三惡」，提醒大家切勿輕易落入「罪惡感、忍耐、爭奪」這3個害你變窮的陷阱中。

今期先談談「窮體質」，窮體質意指「以他人的想法為中心」意識，以此來判斷事物，不願意自己做決定，結果只會人云亦云，難以邁向理想生活。

【1、有罪惡感】

若然一個人對自己的看法負面，總是低估自己，覺得自己沒有價值，不配擁有富足、輕鬆的生活，心底裏會對於這些被認為是「富人」擁有的生活，存有負面的觀感。當你帶着「有罪」的意識去面對自己，就會忍不住懲罰自己。為了消除這種「罪惡感」，下意識讓自己擋住了機會，財富自然也會白白流走。

【2、盲目忍耐】

吃苦被認為是成功的必修課，但過程中盲目吃苦忍耐，忽略自我真實的願望和感受，最終所得又是否自己想要的生活？

心理上將自己定位成「理應被壓榨」的人，覺得要辛苦、忍耐才能獲得幸福，拒絕聆聽自我真實的聲音，在忍耐的過程中可能承受着一堆憤怒、恐懼等負面感受。然而，盲目堅持只會讓你視野被蒙蔽，成功會離你愈來愈遠。

美國首位億萬富翁洛克菲勒(John D. Rockefeller)白手興家致富，他留給兒子的38封信中，分享了自身的致富智慧，其中一封信就提到忍耐。

洛克菲勒的兒子曾因無法繼續忍受同事們的某些做法，而退出花旗銀行董事會。洛克菲勒在信中勸誡兒子時寫道：「能忍人所不能忍之事，才能為人所不能為之事，然而忍耐並非忍氣吞聲，也絕非卑躬屈膝。忍耐是一種策略，同時也是一種磨鍊」。他認為，忍耐並不是盲目容忍，而是要冷靜考量情勢，衡量個人決定會否偏離，甚或阻礙你達成目標。

【3、爭奪比較】

所謂成功，不是要擊敗別人，而是改變自己。有些人總以為有錢人之所以成功，是因為懂得爭奪資源，不擇手段突圍而出，自己卻因為「太善良」所以無法成為有錢人。

不過，有這種想法的人實在是放錯重點，把焦點放在與人爭奪、和他人比較之上，而非以自我為出發點，投資自己的腦袋、自我增值，才是讓你賺得更多的關鍵。

養成良好的日常習慣，日積月累下來，會帶領你走向成功。有錢人很會管理他們的金錢，也很會管理時間，過着自律的生活。當夜晚一般人在休息時，有錢人就選擇閱讀；當你在快餐店大快朵頤一番，有錢人都吃健康的食物、去鍛煉身體維持健康。

諸如「股神」巴菲特、微軟創辦人蓋茨都是出名的「閱讀控」。巴菲特就曾透露自己每天固定閱讀500頁，讓知識如利息般累積；蓋茨每周至少會讀完一本書，據悉他還會在書本的空白地方做筆記，將自己的思考和理解紀錄下來。

小編細細個已聽過有關不要妄自菲薄的成語故事，都是叫人不要自卑，更不要過分看輕自己。大家不如打從由今天起，給自己多一點信心，努力向目標進發，相信假以時日將有不俗的回報；而下星期再談談何謂「富體質」吧！