陳樂怡：旅遊零售反彈　歐舒丹可睇高一線？

自美國10月CPI低於預期以來，市場急速下調對利率高位的預期，至5厘以下，美國債息急速向下，帶動股票市場急彈。不過，12月放緩加息，並不代表貨幣政策從此轉向。美國聯儲局成員向市場潑冷水，表示現階段不考慮暫停加息。利率前景仍有多項不確定性，如利率峰值或較預期高，暫緩加息以觀察效用後，會否重啟加息等。投資者焦點仍放在內地潛在重新開放上，不過，由於恒指短期累積升幅較大，預料會先行整固，再上試18,523點(今年6至10月下跌以來按黃金比率反彈0.5倍)。

板塊方面，適逢世界盃盛事，啤酒股再次迎來銷售旺季，加上內地在放寬防疫政策上，出現積極訊號，增強市場對明年餐飲消費復甦的憧憬。儘管夜生活銷售復甦路程料仍會反覆，但疫情不改行業高端化趨勢。另一邊廂，大宗商品價格回落，包裝材料成本減輕，將有利明年盈利增長。

我們看好歐舒丹品牌經營槓桿擴大，現價對應23財年預測市盈率15.9倍，較5年均值折讓21%，估值吸引。目標價25港元，止蝕價19元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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