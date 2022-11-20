鄺紫珊：捕捉復甦反彈浪　可考慮布局全球股市...

代表通貨膨脹的美國消費者與生產者物價指數數據超乎預期回落，預期美國聯儲局的加息幅度及步伐將會放緩，即使目前經濟與企業盈利有機會持續下調，但從基本面及價值面去看，也在開始修復。

美國中期選舉的不確定性因素逐漸消除，加上疫情後首場世界大型運動賽事世界盃足球賽也將至，加上傳統消費旺季感恩節及聖誕節到來，預計此段熊市的反彈可有機會延續，甚至跨越至明年第一季。在把握此段的反彈可考慮布局「全球股市」，趁低部署以掌握反彈機會。

根據以往數據，最近十年都經歷過5次美國中期選舉，以標普500指數為例，在選舉過後的時間裡，以1個月、3個月、6個月及1年時間比較，其平均回報率分別為2.4%、5.3%、11.8%及19.5%。隨着選舉期間修正的時間過去，可考慮逢低布局，如果投資者是在相對低位布局，可考慮對優質及增長型的股份作中長線部署。

由於疫情緩和，多國已經開放及放寬旅遊限制，預視將迎來報復性旅遊需求及消費，將帶動消費回溫，對大品牌公司的業績表現帶來正面影響，加上第四季為傳統消費旺季，百貨商店及電商等也會減價，加上感恩節、聖誕節及農暦新年等慶祝活動，將有利提高促銷的推廣力度，尤其在通脹環境下，消費者可能已對產品加價有預期，尤其是奢侈品牌對產品加價，反可有助推動消費者的購買意欲，加上強勢美元，預料奢侈品牌企業第四季盈利有機會上升，受之前跌深的反彈形勢下，股份有不乏的上升空間。

展望未來，預計明年消費面將持續改善，整體經濟可望於明年觸底，由於股市一般也會領先於經濟及反彈，投資者可留意當中的反彈契機。由於高通脹、低增長已是不爭事實，投資者可考慮投資於世界大品牌的產業龍頭，專注於科技、金融與精品消費產業的龍頭企業，並以此為資產配置的股票核心部分，也可考慮投資於「全球股市」的ETF；及採取中長期投資策略，避免進出太多而錯過反彈機會。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊