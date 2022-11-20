郭家耀：中電派息穩健　在波動市下仍具吸引力

在計入澳洲不利公平價值變動前，上半年集團營運盈利減少25.4%至41.11億元，主要由於澳洲發電組合盈利下降及煤價持續高企。按地區劃分，上半年香港能源業務盈利40.73億元，按年增長5.4%；中國內地則升28.9%至12.4億元；澳洲由去年同期盈利8.37億元，轉至虧損86.83億元。今年上半年，香港售電量為157.43億度，按年下跌4.1%。所有類別客戶的售電量均下降，主要由於今年天氣較溫和，尤其是5月較以往涼快，與去年同月高溫的情況成強烈對比。

面對全球能源業嚴峻、多變的局面，集團致力滿足客戶對能源方案不斷增加的需求。今年首三季，受惠於廣東省的核電投資，集團發電組合中的2個核電站維持穩定及安全的營運。由大亞灣輸入的核電約佔集團在香港電力供應的1/3，其價格較煤或天燃氣更為穩定。今年首8個月，集團引入核電的成本基本維持在每度電55仙左右，天然氣每度電燃料成本近來已上升至高於核電超過50%，而煤的每度電燃料成本更因為今年價格急升，已大約升至核電的2倍。因此，近乎零碳排放的核電更能發揮紓緩燃料成本增幅及穩定電價的作用。

近年內地加速轉型至低碳能源，集團推動潔淨能源發展為大方向。今年首9個月集團在香港地區的售電量按年降2.3%至268.72億度。由於國際燃料價格急漲，集團的每月燃料調整費亦隨之上調，導致淨電價自今年1月以來躍升10.6%。在全球能源危機下，煤炭和天然氣價格倍升，不少地區的民生均受到影響，例如英國，當地國家電網表示，住宅及商業客戶有可能在今年冬天受限電影響，在全國不同區域的高峰用電時間每日輪流停電最多3小時，以減少用電量。另外，倫敦、東京、新加坡今年1至9月的電價升幅分別達102%、44%、45%。相對同期的香港僅升15.2%，反映由大亞灣輸入的核電價格較煤或天然氣穩定，令能源危機對香港電價的影響相對其他地區較微。雖然燃料成本持續上升，惟相對其他地區升幅仍在可控範圍內。中電派息向來穩健，息口有見頂迹象下，在波動市況下仍具吸引力。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

（筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份）