本港10月份錄100宗商舖註冊　按月升25%

政府逐步放寬防疫措施，舖市表現好轉。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，10月份商舖註冊宗數錄100宗(主要反映9月份市況)，按月上升約25%，連跌3個月後首度回升；註冊金額約15.76億港元，按月上升約61.4%。該行預期，防疫限制放寬的利好因素以及未來數月屬傳統消費旺季，市況將有望持續得到支持。

美聯旺舖董事梁國文表示，隨着政府持續放寬限聚令及防疫限制，對零售及餐飲業界帶來正面的影響。同時，本港早前舉辦金融科技周及國際七人欖球賽，部分活動亦可允許在沒有佩戴口罩的情況下進行，而抗疫專家認為可以此作為試點，若疫情未見有惡化，本港的防疫措施可望有進一步放寬的空間，憧憬市民生活持續復常，利好市況氣氛。

他續稱，由於年底屬傳統消費旺季，加上疫情近來持續處於平穩格局，可望吸引市民更願意外出消費，預期投資者仍會繼續在經濟復甦的周期當中，在舖市找尋投資機會。不過梁強調，鑑於本港與內地通關安排仍然未見有重大進展，加上港府將維持「0+3」入境防疫安排、「疫苗通行證」及「安心出行」掃描安排等措施，相信會限制舖市成交量及租售的反彈力度，預期投資者會繼續採取審慎樂觀的態度。