新盤搶買家！十大二手屋苑周末成交量大跌5成

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，美國聯儲局加息陰霾持續，加上近期多個新盤以貼市價開售「搶買家」，因此二手交投仍以減價盤為主導。然而，買賣雙方在叫價上暫呈拉鋸，各區二手普遍「旺丁不旺財」，預期短期內一、二手將維持穩中向好的局面，有待利好消息帶動樓市突破。

根據香港置業旗下分行截至周日(20日)下午3時統計，港、九、新界十大二手指標藍籌屋苑於周末兩日(19及20日)合共錄得8宗成交，較上周大減5成。本周末十大指標屋苑中，只有6個屋苑「有單開」，當中以美孚新邨及維景灣畔各錄得2宗成交，表現最為理想；其次是西九四小龍、將軍澳中心、淘大花園及新都城各錄1宗成交；至於其餘屋苑則尚未錄得成交。

該行分區董事植光遠表示，近期市場不乏利好消息，將軍澳區內二手睇樓量按周增約一成，至於二手交投亦同步向上。11月至今將軍澳中心已錄得18宗成交，較上月同期倍增。事實上，目前樓價已累積一定跌幅，不乏區內買家趁機入市尋寶，加快入市步伐。目前將軍澳中心最新平均呎價約14,300港元。現時區內盤源略增約5%；部分急於放盤的業主，亦願意擴大議價空間至5%，預期11月區內二手屋苑交投將升，樓價將會出現約5%的波幅。