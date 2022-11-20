陳政深：港股中線反彈　暫高位整固格局

港股由低位反彈，上周再升666點，三個星期已累升3,128點，大半個月內，自14,597點的年內低位抽高至最高18,414點之位置，累計升幅達3,817點，然而由於升勢極急，指數日前已升逾保力加通道之上軸，雖然指數10天線已升穿50天線，出現小黃金交叉，但理論上必須略作整固方有力更上層樓，現水平再博上的空間最多約300點。中線而言，基於宏觀因素仍然不利投資市場，預料大市中線仍未言穩，目前僅屬中期反彈。短線預料會在17,600點至18,500點水平上落整固。

大市短期的主基調有兩個，一為美國的貨幣政策不如早前般進取的預期，皆因美國聯儲局總需留下餘地加息，息口不能無止境地加，假設上方尚有1.5厘的加息空間，每次加0.75厘只能加息兩次，加0.25厘卻可加足六次，當0.75厘的幅度已未能震懾市場，聯儲局屆時可以做的，或許只是維持加息的方向，而幅度略作調整。

另一個基調，是中國內地的政策焦點，將重新落於經濟之上，可以見到由「抗疫20條」至「樓市16條」，北京正努力確保經濟重回正軌，而國家主席習近平，亦籍G20及APEC之機着力與各國破冰。對投資市場而言，這都是正面消息，最少修正了之前極度負面的情況。

走勢上，股份上周重上50天線，以收市價計，為過去一年來首次。隨着上述之投資市場主調，上望阻力位6.5元，以支持位4.5元作止蝕參考，具一定值博率。

艾德金融聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)